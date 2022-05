Reinach AG: Malibu-Bar kann gemietet werden

Reinach «Ich wünsche mir jemanden mit Pep»: Malibu-Bar kann gemietet werden Fünf Jahre lang wurde in der Malibu Bar, gleich beim Bahnhof Reinach, gefeiert. Weil sich Inhaber Gezim Jusufi während der Pandemie beruflich neu orientiert hat, sucht er neue Mieter für sein Lokal. Dabei hat er vor allem eine Bedingung. Natasha Hähni 31.05.2022, 05.00 Uhr

Fünf Jahre lang war die Malibu-Bar in Reinach in Betrieb. Zvg

«Wir haben bereits einige Anfragen erhalten, sind aber immer noch auf der Suche nach geeigneten Kandidaten», erzählt Gezim Jusufi auf Anfrage. Während fünf Jahren führte er die Malibu Bar am Konsumweg 4, gleich gegenüber des Bahnhofs Reinach. Nachdem der gebürtige Reinacher das Lokal während des Coronalockdowns schliessen musste, habe er sich beruflich anders orientiert.

«Ich habe angefangen, mich mehr mit Immobilien auseinanderzusetzen», so Jusufi. In Kombination mit seiner Autogarage, die er schon vor der Eröffnung der Malibu Bar leitete, habe er nun keine Zeit mehr, sich um das Lokal zu kümmern.

Die Eröffnung des Wynehuus gleich auf der anderen Seite der Bahngleise habe seine Entscheidung nicht beeinflusst: «Das Lokal wurde eröffnet, als wir bereits geschlossen hatten», sagt Jusufi. Zudem hätten die beiden Betreiber ganz unterschiedliche Konzepte. «Er hat mehr auch den Fokus auf dem Catering- und Restaurantbetrieb», in der Malibu Bar sei man mehr auf Club- und Barbetrieb ausgelegt.

«Etwas Ferienstimmung in Reinach, das war immer das Ziel». Das würde er gerne auch mit neuen Mieter beibehalten. «Ich wünsche mir jemanden mit Pep, der Lust hat, eine Bar zu leiten», sagt Jusufi. Schliesslich hätten ihm die fünf Jahre bis zur Pandemie enorm Spass gemacht. «Wir hatten immer tolle Partys mit DJs, die gute Stimmung verbreiteten», erinnert er sich.

Ein Bordell kommt nicht in Frage

Seit das Inserat öffentlich aufgeschaltet ist, habe der Inhaber schon einige Angebote für sein Lokal erhalten. Doch nicht alle kamen für den 38-Jährigen in Frage. «Was ich auf keinen Fall möchte, ist ein Rotlicht-Lokal», so Jusufi. Alle Anfragen für die Nutzung als Bordell oder Cabaret lehne er kategorisch ab. Aber auch bei Kandidatinnen und Kandidaten, die den Barbetrieb weiterführen wollen, habe er bisher noch keine Einigung erzielt. «Ich bin also noch auf der Suche», sagt er.

Die Bar kann für 3000 Franken im Monat gemietet werden. Auf insgesamt 220 Quadratmetern Fläche stehen den künftigen Mietern laut Inserat «viele Geschäftsmöglichkeiten» offen. Die ehemalige Malibu Bar hat einen Raucherraum, eine Terrasse mit Platz für rund 30 Personen und rund 20 Aussenparkplätze.

Hinzu kommt das gesamte Inventar. Die Übernahme dessen ist eine Voraussetzung für die Miete des gesamten Lokals. Kostenpunkt: 40'000 Franken. Neben Lounge, Tischen und Stühlen gibt es dafür unter anderem zwei Fernseher.

Das Untergeschoss steht nicht zur Miete. Ein Inserat auf dem Onlineportal Comparis.ch, welches dies suggeriert, ist Jusufi zufolge veraltet und nicht korrekt. Nun sei das richtige Inserat aber aufgeschaltet.

«Jetzt ist das Lokal zu haben», so Jusufi. Ob es in Zukunft als Eventlokal, Club oder Shisha-Bar benutzt wird, sei ihm egal. «Hauptsache, es wird für Stimmung gesorgt.»