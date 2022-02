Überbauung mit 46 Wohnungen in Reinach bewilligt

Reinach Grünes Licht für Mini-Quartier: Feld und Scheune werden bald 46 Wohnungen weichen Die Arealüberbauung mit 46 Wohnungen in vier Mehrfamilienhäusern in Reinach wurde bewilligt. Natasha Hähni 10.02.2022, 05.00 Uhr

Hier werden bald vier Mehrfamilienhäuser stehen. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung

Bald werden auf den Feldern am Hinterberg zwei neue Wohnsiedlungen stehen: Nachdem im November vergangenen Jahres die Überbauung am Hinterberg mit sieben Wohnblöcken und 96 Wohnungen bewilligt wurde, gab die Gemeinde nun auch grünes Licht für das Mini-Quartier am Herrenweg.