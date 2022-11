Reinach Gemeinde übernimmt Kindertagesstätte und baut Unterstützungsangebot aus An der Reinacher Gemeindeversammlung geht es nicht nur um Kinderbetreuung, die offenbar enormen Optimierungsbedarf hat, sondern auch ums nächste Budget. Florian Wicki 02.11.2022, 05.00 Uhr

Der Reinacher Gemeinderat will eine Kindertagesstätte vor dem Aus retten. Britta Gut

Die Reinacher Kindertagesstätte (KiTA) Pink Panther ist bereits seit bald zwei Jahrzehnten nicht mehr aus dem Dorfgeschehen wegzudenken. 2004 noch als Kinderhort eröffnet, nahm sie 2006 den Betrieb als KiTA auf. Nun hing ihr Schicksal in der Schwebe, fehlt doch mehr und mehr frisches Blut im Vorstand des hinter der KiTA stehenden Vereins.

Nun hat sich der Reinacher Gemeinderat einen Rettungsplan überlegt: Er übernimmt die KiTA. Die Gründe dafür seien zahlreich, ist den Unterlagen zur Gemeindeversammlung vom 15. November zu entnehmen. Der Betrieb funktioniere gut, sei strukturiert und gesund, die KiTA verfüge über tolles und motiviertes Personal.

Deshalb beantragt der Gemeinderat dem Souverän die Übernahme der KiTA, der bestehende Verein würde im Nachgang der Übernahme aufgelöst. Bestehen bleiben soll nicht nur die KiTA, sondern auch die derzeit geltenden Tarife; auch die werden aber trotzdem der Gemeindeversammlung vorgelegt.

Gemeinderat will Unterstützungsbeiträge massiv ausbauen

Im gleichen Atemzug bringt der Gemeinderat das Reglement über die Unterstützungsbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung vor die Gmeind. Das sei mit der Übernahme der KiTA notwendig geworden, zudem hätten die Unterstützungsbeiträge der Gemeinde durchaus Optimierungsbedarf, seien schlichtweg zu tief angesetzt. So hätten gerade Familien mit kleinen Einkommen kaum die Möglichkeit, ihre Kinder in eine Kinderbetreuungsinstitution zu geben.

Bisher gab es vier Tarifstufen, unter 50'000 Franken Gesamteinkommen betrug die Kostenbeteiligung seitens Gemeinde 18 Prozent, bis 70'000 Franken noch 12 Prozent, bis 80'000 Franken noch 6 Prozent, danach gab es nichts mehr. Neu sind zehn Tarifstufen angedacht, die Gemeinde will an beiden Enden massiv ausbauen: Unter einem Einkommen von 30'000 Franken soll die Beteiligung 70 Prozent betragen, und bis 110'000 Franken hilft die Gemeinde immer noch mit 10 Prozent aus.

Gemeindebudget mit grossem Minus einkalkuliert

Und schliesslich kommt auch das Budget des kommenden Jahres vors Volk. Das rechnet mit einem unveränderten Steuerfuss von 115 Prozent und schliesst mit einem Verlust von fast 440'000 Franken Einnahmen aus dem Finanzausgleich (fast 6 Millionen Franken) und aus dem Ausgleich Aufgabenteilung (rund 209'000 Franken) sind dabei eingerechnet.

Drängt sich da nicht die Frage nach einer Steuerfusserhöhung auf? Der für die Finanzen Reinachs zuständige Gemeinderat Philipp Härri erklärt auf Anfrage, das komme erst in Frage, wenn sich das Minus über mehrere Jahre nicht ändert: «Wir wollen eine gewisse Stabilität in der Finanzplanung.» Deshalb schraube man nicht gleich am Steuerfuss, weil ein Budget einen Verlust ausweist.

Weiter sei das Budget zwar sehr nahe an der Realität berechnet. Aber: «Natürlich hoffen wir, dass das Resultat schlussendlich besser wird als budgetiert, was in vielen Jahren auch passiert ist.» Zudem sei die Gemeinde finanziell nicht per se schlecht aufgestellt: «Was die Kapitalsituation anbelangt, sind wir in Reinach im grünen Bereich.» Probleme würden sich eher bei den Einnahmen ergeben, beim Steuerertrag pro Kopf.

Millionenschwere Investitionen in die Wasserversorgung stehen an

Bei den Steuern rechnet der Gemeinderat mit einem Resultat, das an jenes von 2022 anhängen könnte, die meisten Positionen ähneln sich sehr. Ausser die ordentlichen Steuern, die seien schwierig zu budgetieren, nur schon aufgrund des neuen Versicherungsabzugs in der Steuergesetzrevision. Durch das prognostizierte Bevölkerungswachstum werden trotzdem etwas höhere Erträge (15,9 Millionen Franken gegenüber 15,3 Millionen Franken im Budget 2022) erwartet.

Weiter stehen im kommenden Jahr gewichtige Investitionen an. Zum Beispiel in der Wasserversorgung, wo neben Leitungssanierungen (915'000 Franken) auch der Neubau des Reservoirs Rigiblick mit 2,5 Millionen Franken zu Buche schlägt. Oder auch im Abwasserbereich, mit der Sanierung der Sonnenbergstrasse (450'000 Franken) oder der Generellen Entwässerungsplanung GEP (200'000 Franken).