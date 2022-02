Betrunkener Senior verursacht mehrere Kollisionen in Reinach

Reinach Gegen die Strassenlampe und den Blumentrog: Betrunkener Senior verursacht mehrere Kollisionen Auf einer Fahrt durchs Dorf verursachte ein Autofahrer mehrere Kollisionen und prallte schliesslich gegen eine Hauswand. Es blieb bei beträchtlichem Sachschaden. 24.02.2022, 14.22 Uhr

Eine Autofahrerin beobachtete am Mittwochabend um 19.20 Uhr, wie ein anderer Autofahrer auf der Alzbachstrasse in Reinach gegen eine Strassenlampe prallte. Nachdem er daraufhin einfach weiterfuhr, folgte die Frau ihm und verständigte die Polizei. Eine Patrouille der Regionalpolizei Aargau Süd kreuzte den fraglichen Citroën und wendete. In der Zwischenzeit war dieser in der Nähe gegen eine Fassade geprallt.