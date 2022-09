Gut 200 Personen gedachten des Reinacher Künstlers Kurt Hediger

Reinach Gedenkfeier für Künstler Kurt Hediger: Er malte den «goldnen Überfluss der Welt» Gut 200 Personen gedachten im Saalbau Reinach des Ende April dieses Jahres verstorbenen Malers Kurt Hediger – würdig, persönlich. Peter Weingartner Jetzt kommentieren 02.09.2022, 17.10 Uhr

Künstler Kurt Hediger wäre im November 90 Jahre alt geworden. Peter Siegrist (15. März 2016)

Vergilbt sei es gewesen, da es jahrelang am Stubenschrank hing, sagt Erika Gloor, die Kurt Hediger (1932–2022) jahrelang bis zum Tod betreut und begleitet hat: das Blatt mit einem Gedicht von Hans Sahl. «Ich gehe langsam aus der Zeit heraus/in eine Zukunft jenseits aller Sterne,/und was ich war und bin und immer bleiben werde,/geht mit mir ohne Ungeduld und Eile/als wär ich nie gewesen oder kaum.»

Selbstporträt von Kurt Hediger von 1955. zvg

Dass Kurt Hediger war und ist, bezeugen die rund 200 Gäste der Gedenkfeier im Saalbau Reinach. Der ehemalige Regierungsrat Peter Wertli erinnert sich an seine erste Begegnung mit dem Künstler. Im Wahlkampf 1988 habe Hediger seinen Mitbewerber, «Beobachter»-Chefredaktor Josef Rennhard, unterstützt. Erfolglos. Trotzdem entstand eine Freundschaft, und Wertli lobte als Kulturminister den Maler zu dessen 65. Geburtstag mit den Worten, die es zum Titel eines AZ-Artikels brachte: «Wir brauchen Künstler wie Kurt Hediger.»

«Ich habe Kurts warmes Lachen noch heute im Ohr»

Launig erzählt Wertli, wie Hediger ihn in zehn Nachmittagssitzungen porträtierte für die Bildergalerie im Regierungsgebäude. In Wertlis Garten, lesend, stets im gleichen blauen Hemd und mit dem gleichen Blumenstrauss auf dem Tisch. Letzteres: eine Herausforderung für Frau Wertli. Zu Linzertorte (ebenfalls der Gattin Werk) und einem Glas Wein habe man «über Gott und die Welt» diskutiert: «Ich habe Kurts warmes, tiefes Lachen noch heute im Ohr.» Er ist damit nicht allein.

Erika Gloor hat den Künstler jahrelang begleitet. Peter Weingartner

Die sozusagen posthume Laudatio streicht die Aussagekraft seiner Werke, das Spiel mit den Farben, mit Licht und Schatten, den Sinn für die Schönheit der Natur, seine Sorge um deren Unversehrtheit, aber auch den Blick auf andere Kulturen heraus. Peter Wertli: «Wir verstanden uns in vielem.»

Auch seine glaubhafte Solidarität, das «empfindsame Einstehen für Schwache und Benachteiligte» habe ihn überzeugt. Ein Mann mit wachem Blick, ein sehr guter Zuhörer und ein «überaus interessanter Gesprächspartner». Interessant, weil interessiert.

Keine Ausstellung im Kunsthaus – eine Kränkung

Peter Wertli bedauert die Tatsache, dass Kurt Hediger nie im Aargauer Kunsthaus ausstellen konnte: «Das verletzte ihn.» Wertli habe dazu «eine hitzige Diskussion» mit dem Kurator geführt, dessen Argumentation, Kurts gegenständliche Malerei sei zu wenig experimentell, um ausserkantonale oder ausländische Besucher ins Kunsthaus zu locken, er nicht folgen konnte.

Alt Regierungsrat Peter Wertli erinnert sich an die Begegnungen mit Kurt Hediger, hier neben dessen Porträt von Friedrich Dürrenmatt. Peter Weingartner

Fritz Burkhard gab Anekdoten der von Hediger geleiteten Samstagsmaler zum Besten, und Werner Schmid steuerte musikalische Beiträge bei, stimmig, einfühlsam, Gedanken Raum gebend auch zum Nachsinnen über die Texte, die Hansrudolf Twerenbold vorlas.

So den «Brief eines Malers an einen Dichter» von Robert Walser. Beim Malen wie beim Schreiben gebe es «kein Glück ohne Beimischung von Schmerz»; und beide Tätigkeiten erforderten Geduld, Mut, Kraft, Ausdauer. Leitmotivisch für Kurt Hedigers Schaffen erscheinen die letzten Zeilen von Gottfried Kellers Abendlied: «Trinkt, o Augen, was die Wimper hält,/Von dem goldnen Überfluss der Welt.»

Unverkäufliche Werke im Museum Schneggli

Wer Beispiele von Kurt Hedigers Verarbeitung dieses Überflusses, ob Stillleben, Landschaften oder Porträts, geniessen will, kann dies an der Ausstellung unverkäuflicher Werke im Museum Schneggli tun, und zwar bis am 25. September jeweils samstags und sonntags von 13.30 bis 17 Uhr.

Auf dass nicht so bald wahr werde, was Hans Sahl geschrieben hat: «Und was ich war und bin und immer bleiben werde,/geht mit mir ohne Ungeduld und Eile/als wär ich nie gewesen oder kaum.»

Fritz Burkhard gibt Anekdoten zum Besten. Peter Weingartner

