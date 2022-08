Reinach AG: Freikirche eröffnet Privatschule

Reinach Adventisten eröffnen eine Privatschule – vorerst bleibt es bei Erst- und Zweitklassen Ab diesem Schuljahr können Kinder in der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Reinach die neue Privatschule A bis Z besuchen. Eine Spiel- und eine Krabbelgruppe gibt es an diesem Standort bereits. Natasha Hähni 09.08.2022, 09.00 Uhr

Neben Spiel- und Krabbelgruppe gibt es hier seit Sommer auch eine Privatschule. Natasha Hähni

Fast 9500 Bildungsinstitutionen werden von den Siebenten-Tags-Adventisten geführt. Mit über zwei Millionen Schülerinnen und Schülern unterhalten sie das grösste protestantische Bildungswesen weltweit. Ab diesem Sommer kommt eine weitere Institution dazu: die «Privatschule A bis Z» in Reinach. Eine gleichnamige Schule führen die Adventisten bereits seit 1954 in Zürich.

Ein neues Gebäude musste in Reinach nicht gebaut werden. Im Familien- und Gemeinschaftszentrum an der Gigerstrasse 2 wurden bis anhin Gottesdienste am Samstagmorgen und Veranstaltungen durchgeführt. Zudem beherbergt die Freikirche in Reinach die Spielgruppe Arche Noah und die Krabbelgruppe. Die Privatschule folgt nun, weil die Kinder der Spiel- und Krabbelgruppe nach und nach ins Schulalter kommen.

Privatschule kostet fast 1000 Franken pro Kind und Monat

Ins neue Schuljahr startet die Schule deshalb zunächst mit einer ersten und einer zweiten Primarklasse. Bis 2025 soll das Angebot auf sechs Primarklassen ausgeweitet werden. Ganz ohne Bauarbeiten geht diese Umnutzung aber nicht: Für insgesamt 15’000 Franken hat die Freikirche das Gebäude für die Umnutzung umgebaut. Finanziert wird die Schule durch die lokale Kirchgemeinde und diverse Sponsoren.

Der Unterricht richtet sich nach dem Lehrplan 21. «Wir haben ein offenes Schulkonzept mit christlicher Wertebasis», sagte Arnold Zwahlen, Schulleiter der Reinacher Privatschule, im März gegenüber der AZ. Geplant sind unter anderem auch Kochkurse, klassenübergreifende Aufführungen, altersdurchmischtes Lernen und Methodenvielfalt sowie Betreuung in kleinen Klassen.

Pro Kind und Monat kostet die Privatschule 990 Franken. Rabatte für weitere Kinder derselben Familie sowie Mitglieder der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten sind laut Agenturmeldung vorgesehen. Zudem geht das Schulkonzept davon aus, dass sich die Eltern jede Woche aktiv eine Stunde engagieren. Dies beispielsweise in Form von Mithilfe bei der Betreuung, einem Einsatz im Schulgarten, Fahrdienst oder Hilfe bei Projekten.