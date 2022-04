Reinach Fischer Reinach AG will ausbauen – ein altes Gebäude hat der Firma fast einen Strich durch die Rechnung gemacht Neue Arbeitsplätze, ein Parkhaus und eine grössere Produktionshalle: So sieht der Masterplan für den Ausbau des Oberwynentaler Unternehmens aus. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

Dieses Gebäude aus dem Jahr 1832 wurde ins Bauinventar für schützenswerte Objekte des Kantons aufgenommen. Natasha Hähni

«Einen Plan B haben wir in dem Sinne nicht», sagt Geschäftsleiter Sascha Dätwyler. Die Ausbaupläne der Fischer Reinach AG liegen zurzeit bei der Reinacher Bauverwaltung auf. Sie beinhalten einerseits ein geplantes Parkhaus und eine neue Produktions- und Logistikhalle.

Bevor Letztere gebaut werden kann, müsse aber das Parkhaus der Metallverarbeitungsfirma bewilligt werden. «Mit dem Bau der Halle fallen die aktuellen Parkplätze weg», sagt Dätwyler.

Das neue Parkhaus soll gemäss Baugesuchsunterlagen Platz für 174 Fahrzeuge bieten. Ursprünglich hätte das 4-Millionen-Projekt bis an die Hauptstrasse hin gebaut werden sollen. Dafür wollte das Unternehmen zwei alte Gebäude abreissen.

Weil eine der beiden (das ehemalige Lagerhaus an der Hauptstrasse von 1832) aber im Bauinventar der kantonalen Denkmalpflege geführt ist, hat die Fischer Reinach AG umgeplant. Eine Hürde, die für Dätwyler überraschend kam: «Das Gebäude ist dermassen alt, dass bei Sturm zum Teil schon Ziegel vom Dach fallen», erklärt er. Allgemein sei der Prozess rund um den Standortausbau in Reinach deutlich langsamer, als es sich das Unternehmen aus dem Ausland gewohnt ist.

Nach Deutschland will man eigentlich nicht

Mittlerweile habe man aber eine Alternative ausgearbeitet. Anstatt beide Gebäude auf der Parzelle abzureissen, wird nur eines zurückgebaut. Wird die Alternative nicht genehmigt, könnte es jedoch kompliziert werden. «Dann würde unser Masterplan nicht mehr aufgehen», so Dätwyler.

Kurzfristig bedeutet das, dass mit der neuen Produktionshalle beispielsweise auf ihren Standort in Deutschland ausgewichen werden müsste. Das wolle man auf jeden Fall verhindern. «Wir sind ein Schweizer Unternehmen, das stark im Oberwynental verankert ist», so der Geschäftsleiter.

Die FIR Group (Fischer Reinach AG, Fischer Rista AG und Zetka AG & Co. KG) blickt auf eine 180-jährige Firmengeschichte in der Region zurück. Heute wird sie von Peter Fischer in der sechsten Generation geführt.

So soll das Parkhaus auf dem Areal der Fischer Reinach AG aussehen. Geht alles gut, beginnen die Bauarbeiten schon im August. zvg

Mit dem Vorentscheidgesuch für den Neubau des Produktionsgebäudes wolle man deshalb parallel zum Parkhaus-Baugesuch den ersten Teil der Arealentwicklung planen. Bei der Produktionshalle liegt zurzeit erst eine Teilprofilierung auf. Die Baukosten belaufen sich bei diesem Teil laut Baugesuch auf 10 Millionen Franken.

Auch für diesen Neubau muss ein altes Gebäude weichen. Die neue Halle wird mit einem Verbindungsbau an die bestehende gebaut und wird mit 110 mal 37,5 Metern auf drei Stockwerken über doppelt so viel Produktionsfläche verfügen, wie das abgerissene Gebäude.

Bis zu 50 neue Arbeitsplätze geplant

Ziel sei, das Baugesuch für das Parkhaus bis Mitte Jahr durchzuhaben. «Ab August wollen wir dieses dann umsetzen», ergänzt Dätwyler. Dies bedinge jedoch, dass der Vorentscheid genehmigt wird.

Im Fall, dass alles angenommen wird, könne man dann zu Beginn des nächsten Jahres mit dem Bau der Produktions- und Logistikhalle starten. «Bis dann alles bezugsfertig ist, dauert es also noch mindestens bis Ende 2023.» Immerhin würden dann zwischen 30 und 50 neue Arbeitsstellen geschaffen. Im Moment beschäftigt die Firma an ihrem Standort in Reinach 200 Menschen.

In der zweiten Etappe soll dann der Rest des Areals erneuert werden. Für das gesamte Projekt wurde bereits ein Verkehrskonzept ausgearbeitet. Dabei soll möglichst keine Zeit verschwendet werden, denn «aufgrund anhaltend erfreulicher Unternehmensentwicklung» sei die maximale Produktionskapazität erreicht. Insgesamt betragen die Investitionen für die Modernisierung des Areals Dätwyler zufolge rund 25 Millionen Franken.

