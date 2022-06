Neue Verkehrssignalisation auch dank Migros-Umbau

Reinach Fahrverbote und neue Parkmöglichkeiten: Das müssen Sie über die neuen Verkehrssignalisationen in Reinach wissen Ab Ende Juni gelten in Reinach neue Verkehrsregeln. In welcher Strasse das Parkverbot aufgehoben wird und was die Sanierung der Migros-Filiale damit zu tun hat. Natasha Hähni 01.06.2022, 05.00 Uhr

Verkehrssituation in Reinach beim Gemeindehaus, Einmündung Pfeffikerstrasse. Peter Weingartner / WYS

Gleich an sechs Orten in Reinach wird die Verkehrssignalisation verändert oder aufgehoben. «Dass die Publikationen zusammenfielen, ist ein Zufall», sagt Bauverwalter Martin Wernli auf Anfrage. Die Verkehrsbeschränkungen stehen ihm zufolge nur teilweise in Zusammenhang, wie zum Beispiel bei der Flora- und der Kanalstrasse.

Auf der Breite- und der Titlisstrasse (beide verlaufen parallel zur Hauptstrasse) wird die Zonensignalisation Parkverbot verschoben. Neu steht auf der Pfeffikerstrasse, die sich am Ende der beiden erwähnten Strassen befindet und bei der Gemeindeverwaltung in die Hauptstrasse mündet: «Zone Parkieren verboten, ausgenommen markierte/signalisierte Parkfelder und -plätze». Ergänzt wird das neue Schild mit der Angabe, dass maximal drei Stunden lang parkiert werden darf. Von der Begrenzung ausgenommen sind Halter einer «Parkkarte A» beim Ortseingang von Pfeffikon und zwischen den Pfosten beim Gasthof Bären.

Die Änderung ist laut Wernli eine Vereinfachung: «Die Pfeffikerstrasse geht vom Kanton an die Gemeinde über», erklärt er. Die Zonensignalisation werde von den beiden einmündenden Strassen auf die Pfeffikerstrasse verschoben. Gleichzeitig kann der «unbefriedigende Signalstandort» bei der Post aufgehoben werden.

Fahrverbot wegen Migros-Umbau

Auf der Moosstrasse herrscht bereits ein Fahrverbot für Motorwagen und Motorräder, ausgenommen ist der Zubringerdienst. Der Signalstandort wird um 50 Meter zurückversetzt und mit der Zonensignalisation kombiniert.

Auf der Kanalstrasse wird ein Verbot für Lastwagen zu einem Fahrverbot für Autos und Motorräder. Auch hier ist der Zubringerdienst gestattet. Dieselbe Signalisation wird auch bei der Einmündung in die Wiesenstrasse angebracht. Die Schliessung der Kanalstrasse wurde als Massnahme gegen Schleichverkehr verfügt, wie Wernli erklärt. «Damit entfallen auch die heute bestehenden Signalisationslücken an der Moosacker- und Lerchenstrasse», sagt er. Mangels Signalisation konnte hier ab der Kanalstrasse in die mit Fahrverbot belegte Moosstrasse eingefahren werden.

Ähnlich sieht die Situation bei der Florastrasse aus. «Die Schliessung der Florastrasse erfolgt ebenfalls wegen des Schleichverkehrs. Der Einkaufsverkehr des Provisoriums Migros (Erschliessung ab Sandgasse) soll nicht durch das Quartier zu- und wegfahren», ergänzt er. Die Sanierung der Migros-Filiale in Reinach ist ab Juni (nach Pfingsten) 2022 geplant und soll bis Anfang November dauern.

Letztlich wird an der Baselgasse das Abbiegen nach links und nach rechts für Lastwagen verboten: «Die Einmündung in die Florastrasse erlaubt ein Abbiegen heute nicht richtig. Die Lastwagen fahren jeweils über zwei Gehwege und dies im Bereich des Kindergartens und der Schule. Deshalb wird die Wegfahrt neu aus Gründen der Verkehrssicherheit über die Viehmarktstrasse erfolgen», so Wernli.

Noch bis Ende Juni können die dazugehörigen Unterlagen bei der Abteilung Bau und Planung eingesehen werden. Einsprachen brauchen eine Begründung.