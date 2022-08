Diese Bilder lagen Künstler Kurt Hediger am Herzen

Reinach Erstmals zu sehen und unverkäuflich: Diese Bilder lagen Kurt Hediger am Herzen Ein halbes Jahr vor seinem 90. Geburtstag ist Künstler Kurt Hediger verstorben. An seinem Wohnort Reinach findet nun eine öffentliche Gedenkfeier statt. Ebenfalls öffnet das Museum Schneggli die Türen zu einer besonderen Ausstellung. Michael Hunziker 31.08.2022, 05.00 Uhr

Sie packen mit an: Ein Teil des Ausstellungsteams mit Ursula Huber, Martin Heiz, Erika Gloor, Thomas Huber, Margrit Gautschi und Walter Haller (von links). mhu

Es sind Trouvaillen aus seinem reichen Schaffen, Werke, die der Künstler sorgsam gehütet hat. Viele waren noch gar nie öffentlich zu sehen. Im Museum Schneggli in Reinach findet eine aussergewöhnliche Ausstellung zum 90. Geburtstag von Kurt Hediger statt. Einen ersten Augenschein können die Interessierten nehmen nach der Gedenkfeier.

Der im April, ein halbes Jahr vor seinem 90. Geburtstag, verstorbene Kurt Hediger war weit über Reinach hinaus bekannt und geschätzt. Seine Schaffenskraft war immens. Eine Auswahl von Bildern, die ihm sehr am Herzen lagen und die unverkäuflich sind, hatte er zusammen mit Erika Gloor ausgesucht für die seit längerem geplante Ausstellung.

Die Ausstellung findet im Museum Schneggli statt. mhu

Es sind etwa Werke, die mit speziellen Erinnerungen verbunden sind, die über eine starke Ausdruckskraft verfügen, über einen besonderen Reichtum an Farben und Formen. Es sind Sinneseindrücke von den ausgedehnten Reisen – unter anderem bis nach Peru und Bolivien – oder Sujets, deren einmalige, sehr präzise und konsequente Umsetzung den Künstler freuten. Präsentiert werden ebenfalls Motive – seien es Menschen oder Landschaften –, die einer Veränderung unterworfen sind und die Hediger auf Leinwand festgehalten hat.

Erika Gloor spricht von einem Querschnitt aus dem ganzen Künstlerleben mit 75 Bildern von den 1950er-Jahren bis aktuelleren Datums. Hediger lebte und arbeitete ab 1965 in Reinach, wo ihm das Ehrenbürgerrecht verliehen wurde, war interessiert am Dorfgeschehen und am politischen Leben. Regelmässig stellte er im In- und Ausland aus.

Zu sehen sind 75 Bilder, die Künstler Kurt Hediger sehr am Herzen lagen. mhu

Diese Woche ist die Ausstellung sorgfältig eingerichtet worden mit tatkräftiger Mithilfe der Mitglieder des Vereins «Freunde des Werks von Kurt Hediger». Die Vielfalt ist beeindruckend: Da ist eine verschneite Landschaft zu sehen, dort ein Stillleben in kräftigen Tönen und ein Porträt, das einen der Söhne des Künstlers im Kindesalter zeigt. Auf einem Rundgang durch die altehrwürdigen Räumlichkeiten äussern sich Erika Gloor und Vereinspräsident Martin Heiz zufrieden. Die Möglichkeiten, die sich im Schneggli bieten, hätten gut ausgeschöpft werden können, sind sie überzeugt.

Die öffentliche Gedenkfeier am Donnerstag, 1. September, im Saalbau Reinach beginnt um 16 Uhr und wird umrahmt von Klaviermusik sowie Lesungen von Gedichten. Alt Regierungsrat Peter Wertli wird sich erinnern an seine Begegnungen mit dem Künstler. Nach dem – von der Familie Hediger gespendeten – Apéro kann die Ausstellung im Museum Schneggli besichtigt werden. Diese dauert dann vom 2. bis 25. September und ist samstags und sonntags geöffnet, jeweils von 13.30 bis 17 Uhr.