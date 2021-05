Reinach Erinnerungen an ein rasantes Rennfahrer-Leben: «Stumpen-Herbies» Sohn veröffentlicht Biografie über seinen Vater Zum 40. Todestag der Reinacher Rennfahrerlegende Herbert «Stumpen-Herbie» Müller (1940 bis 1981) veröffentlicht sein Sohn Daniel eine reich bebilderte Biografie. Peter Weingartner 24.05.2021, 20.15 Uhr

Daniel Müller, Sohn des verstorbenen Reinacher Rennfahrers Herbert Müller, mit dem neu herausgegebenen Buch. Peter Weingartner

Es gab eine Zeit, als der Motorsport seine Unschuld noch nicht verloren hatte, als kaum ein Zeitgenosse ihn als vorsätzliche Umweltverschmutzung wahrnahm. Die «Freunde von Herbert Müller» stehen zu ihrer Passion und feiern ihr Idol mit einem höchst professionell gestalteten Buch.

Am Sonntag, 24. Mai 1981, um 12.29 Uhr und 40 Sekunden stirbt Herbert Müller auf dem Nürburgring. Feuchtigkeit auf der Fahrbahn, Dreher von Fahrzeugen vor ihm, Müller weicht aus und prallt mit 200 km/h in ein vollbetanktes Fahrzeug, das fahruntüchtig neben der Fahrbahn steht.

«Die Rennleitung war ausserstande, dieses Fahrzeug wegzuräumen», sagt Sohn Daniel. Explosion, Flammenblitz, riesiger Rauchpilz. Herbert Müller hat keine Chance. Trost? Man nimmt an, dass ihn bereits der Aufprall getötet hat. Auf eine Klage gegen die Rennleitung habe man verzichtet.

Den Tod seines Vaters im Alter von 41 Jahren haben Daniel Müller und seine «Freunde von Herbert Müller» zum Anlass genommen, sein rasantes Rennfahrerleben in einem Buch zu veröffentlichen. Am Wochenende, 40 Jahre nach dem Tod des Rennfahrers, wurde es an den Herbert-Müller-Memorial-Days präsentiert. Am Forellensee in Zweisimmen BE.

Vom Tretauto zum Sportwagen

Das grossformatige und fast 400 Seiten starke Buch, bei der Edition Porsche Museum im McKlein-Verlag in Köln herausgekommen, trägt neben dem Namen des Rennfahrers als Überschrift den Untertitel «… alles zu langsam». Offenbar ein Zitat von Herbert Müller.

Das Verhältnis von Bild zu Text ist etwa zwei Drittel zu einem Drittel. Auf den ersten vier Seiten wird seine Jugend im Stumpenland, zuerst in Menziken, später in Reinach nachgezeichnet: vom Tretauto übers Moped bis zum Motorrad der Marke BSA, dessen Motor aber nicht lange hielt. Worauf Vater Arthur, selber ein Automobilenthusiast, den Töff bei Emil Frey senior gegen einen Austin-Healey Sprite eintauschen konnte.

Daniel Müller, beim Tod seines Vaters 20-jährig, will den Schmerz des Verlusts nicht kleinreden. Trost findet er in Herberts Aussage, er hätte ohne den Motorsport nur einen Bruchteil dessen erlebt, was er erlebt habe: «Ich habe die Lebenserfahrung eines Siebzigjährigen.» Diese Sicht tröstet den Sohn, mittlerweile 60 geworden, der selber Rennen gefahren ist und fährt und ebenfalls ein «intensives Leben» führt.

Gebranntes Kind fürchtet Feuer nicht

«Stumpen-Herbie», wie er genannt wurde, konnte noch kurz vor dem Start eine Zigarre paffen. Er verfügte, so erinnert sich sein Sohn, über eine «aussergewöhnliche Mixtur aus Passion, Ehrgeiz, Respekt und Furchtlosigkeit zugleich», die für umfangreiche Adrenalinausschüttungen sorgte.

Die Art und Weise seines Endes hält er deshalb für «einen schönen Tod»: kein langes Leiden. Der tödliche Unfall war übrigens nicht sein erster Unfall mit heissen Folgen und widerlegt, wie der ehemalige Rennfahrer Marc Surer im Vorwort zum Buch schreibt, das Sprichwort: Gebrannte Kinder fürchten das Feuer.

Dass Müller vor seinem letzten Rennen geäussert haben soll, er wolle nachher aufhören, verweist Sohn Daniel ins Reich der Mythen. Er muss es wissen: Daniels fünfter Platz an der Gokart-Weltmeisterschaft 1980 habe Herbert vielmehr zum Versprechen, mit ihm und seinen Teamkollegen zusammen zukünftig Langstreckenrennen fahren zu dürfen, veranlasst.

Erfolge, Enttäuschungen, Anekdoten

Das Buch wartet mit Zeugnis-sen von Kollegen, Freunden und Sponsoren (wie Heinrich Villiger) auf und zeigt, reich bebildert, die Breite der motorsportlichen Aktivitäten des Herbert Müller, des «professionellen Amateurs» (Selbstbeschreibung), der beruflich in Reinach einen Metallveredelungsbetrieb führte. So beschreibt ihn Rennfahrerkollege Richard Attwood als «wilden Hund mit Disziplin».

Die anekdotischen Erinnerungen, als Randspalten ins Buch eingestreut, von Peter Sauber bis Ehefrau Marianne Müller, veranschaulichen Facetten eines schnellen Mannes. Das Buch zeigt die grossen Erfolge, blendet aber auch die Enttäuschungen nicht aus. Materialprobleme oder den geplatzten Traum von der Formel 1.

1966 gewinnen Willy Mairesse (links) und Herbert Müller (Stumpen-Herbie) das Rennen Piccolo Circuito delle Madonie in Sizilien. zvg/Porsche AG

Für Daniel Müller ist das Bewundernswerteste an seinem Vater die Tatsache, dass er mit allen Autos Topleistungen erbringen konnte, ob VW-Käfer oder 1100-PS-Bolide. Ein Freund zeigt im Buch alle 230 Fahrzeuge, die Müller gefahren hat, als Modelle. Und gibt es kein Modell, lässt er es nachbauen. Für die Hardcore-Fans des Automobilsports in Herbert Müllers Breite bietet ein Statistikteil den vollen Service.

Das Buch, in einer Auflage von 2000 Exemplaren gedruckt, ist für 89 Franken erhältlich im Buchhandel oder direkt über die Website www.herbertmueller.ch.