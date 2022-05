Reinach «Entweder du lebst dafür, oder du lässt es sein»: Das Wynehuus feiert bald sein einjähriges Bestehen Beat Schmidlin ist verantwortlich für eine Reihe von Events, die seit seiner Übernahme des ehemaligen Wynestüblis in Reinach stattfinden. Warum er trotz deren Erfolg und geplantem Open Air Mühe mit dem täglichen Betrieb hat. Natasha Hähni 17.05.2022, 05.00 Uhr

Beat Schmidlin Geschäftsführer Wynehuus Reinach Natasha Hähni

Seit knapp einem Jahr mischt ein neues Lokal die Terminkalender der Reinacherinnen und Reinacher auf. Sei es mit der Durchführung der Fasnacht, nachdem die heimische Guggenmusik ihren Ball abgesagt hat, Public Viewing während der Fussball-Europameisterschaft oder einem Open Air, mitten in der Oberwynentaler Gemeinde. «Mario und ich sind eben etwas verrückt», so Schmidlin.

Mario Sager ist Inhaber und Geschäftsführer beim Sportcampveranstalter MS Sports. Gemeinsam mit Schmidlin führt er das Wynehuus, wobei Sager mehr im Hintergrund ist. Aus dem ehemaligen «Wynestübli» haben die beiden eine Gastro- und Eventlocation geschaffen, die unter anderem Zimmer, Partys, Catering, Brunch und seit kurzem auch Bubble-Tea anbietet.

In Zukunft noch mehr Events

Die Pläne für das Lokal änderten sich Schmidlin zufolge mehrmals im Laufe des Umbaus: «Ursprünglich wollten wir im gesamten Lokal Selbstbedienung einführen.» Mit der Zeit haben sich dann die Angebote, die funktionieren, herauskristallisiert. Schmidlins Vergangenheit in der Eventbranche kommt ihm dabei gelegen.

Um das einjährige Bestehen des Wynehuus zu feiern, veranstaltet Schmidlin vom 9. bis 12. Juni das «Open Air Reinach.» Rund 14 Acts werden um das Lokal herum auftreten. Darunter auch DJane Tanja La Croix. In Zukunft will Schmidlin mehr Events organisieren. «Ich könnte mir auch vorstellen, eine grosse Halle zu mieten und zum Beispiel Loredana zu engagieren», sagt er. Im Wynehuus sei der Platz dafür eingeschränkt. Dennoch wird das Lokal immer wieder für Anlässe gebucht.

Fachkräftemangel ist allgegenwärtig

Weniger los sei dafür im normalen Gastro-Betrieb. Also am Mittag und am Abend. Das Ziel für die kommenden Monate sei deshalb, Normalität in den Betrieb zu bringen. Mit Sicherheit eine Herausforderung, denn: «Die Tiefkühlzelle ist kaputtgegangen, und unsere Köchin hat gekündigt», so Schmidlin. Der Fachkräftemangel sei deutlich spürbar. Auch die Köchin habe gekündigt, um die Branche zu wechseln. Ein Ersatz sei bisher noch keiner gefunden. Dafür hat er noch bis im Juli Zeit.

Im Wynehuus sei dies doppelt schwierig, weil der zukünftige Koch oder die zukünftige Köchin nebst kochen auch Bubble-Tea zubereiten, Catering-Fahrten und die Betreuung der Theke auf dem Anforderungsprofil stehen.

Das Gastro-Leben hat er im Blut

Im vergangenen Jahr hat Schmidlin etliche Stunden in den Umbau und die Eventplanung des Wynehuus investiert. «Vieles habe ich selber herausgerissen», sagt er. Das Lokal sei sein Baby, die vielen Überstunden gehören seiner Meinung nach dazu. «Entweder du lebst dafür, oder du lässt es sein», so sei es nun mal in der Gastronomie.

Dennoch mache ihm besonders eines zu schaffen: «Ich habe meine Kinder vor einem halben Jahr das letzte Mal gesehen, weil ich nie Zeit habe.» In Zukunft hofft er, diese Situation zu ändern. Dafür müsse das Restaurant aber erst besser laufen. «Dan könnte ich vielleicht jemanden anstellen und mal freinehmen», sagt er.

Im Urlaub sei er im vergangenen Jahr nie gewesen. Auch an seinem Geburtstag am Samstag war er 20 Stunden lang im Lokal. Neu ist das Gastro-Leben für Schmidlin aber nicht. «Ich komme aus einer Gastro-Familie, die seit 224 Jahren in Besitz eines Restaurants ist.» Gemeint ist die Wirtschaft Wetzwil, die seit sieben Generationen in Familienbesitz der Schmidlins ist. Diese Tradition will Schmidlin in Reinach weiterführen.