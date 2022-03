Tempo 30 um das Breite-Schulhaus ist nicht realistisch

Reinach Einen Unfall gab es bereits: Warum Tempo 30 um das Breite-Schulhaus trotzdem nicht in Frage kommt Flächendeckend Tempo 30 einzuführen ist in Reinach vom Tisch. Schon zweimal wurde ein solcher Vorstoss an der Gmeind abgelehnt. Der Entscheid hat jedoch Folgen. Eine Anwohnerin erzählt. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Mehrere Hindernisse sollen an der Gigerstrasse verhindern, dass die Autofahrerinnen und -fahrer hier zu schnell fahren. zvg

In der Silvesternacht vor zwei Jahren kollidierten an der Pilatusstrasse zwei Autos. «Das eine wurde in unsere Mauer geschleudert», erinnert sich Sahrah Misteli, die direkt an der Kreuzung zwischen Giger- und Pilatusstrasse wohnt. Die Gartenmauer sei beim Aufprall beschädigt worden. «Ein Stein flog rund drei Meter in unseren Garten und beschädigte die Hausfassade», erzählt Misteli. Glücklicherweise sei zum Zeitpunkt des Unfalls niemand im Garten gewesen.