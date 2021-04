Aargau Süd Dieser ehemalige Velorennfahrer wird neuer Repol-Chef – eine Katze trägt Mitschuld, dass er zur Polizei kam 20 Jahre lang war Adrian Lischer Kantonspolizist. Ab Mai wird er neu Chef der Repol aargauSüd, mit Hauptsitz Reinach. «Die Regionalpolizei muss der gesellschaftlichen Entwicklung standhalten», sagt er. Flurina Dünki 15.04.2021, 05.00 Uhr

Im Moment noch Kantonspolizist, wird Adrian Lischer bald Kommandant der Repol aargauSüd. Britta Gut

Eine Katze trägt Mitschuld daran, dass Adrian Lischer zur Polizei kam. Sie sprang ihm im Training ins Vorderrad seines Rennvelos, als er Ende der 1990er-Jahre professioneller Velorennfahrer in Italien war. 22 Jahre alt war er damals und im Nachwuchsteam der Radsportmannschaft Mapei. Kiefer und Becken waren gebrochen und in Brüche ging auch seine Sportlerkarriere. Er hätte nach seiner Genesung nicht mehr dieselbe Leistung erbringen können.

In seinen gelernten Beruf als Hochbauzeichner zog es ihn nicht, als er sich über seine Neuausrichtung Gedanken machte. «Polizist war ein Bubentraum von mir, ich malte auf jede Zeichnung irgendwo hin ein Polizeiauto», erinnert sich der heute 44-Jährige. Er machte die Polizeischule und trat in die Kantonspolizei Aargau ein. Ob der zeichnende Bube von damals ahnte, dass er einst Polizeichef der Region wird, in der er aufgewachsen ist und heute seine Familie lebt?

20 Jahre bei der Kapo und Vizekommandant in der Feuerwehr

Adrian Lischer folgt am 1. Mai auf Dieter Holliger als Chef der Regionalpolizei aargauSüd. Nach 15 Jahren als Repol-Chef geht Holliger in Pension. Sein in Menziken geborener und in Oberkulm wohnhafter Nachfolger bringt dank seiner Verankerung im Tal ideale Voraussetzungen mit. Adrian Lischer sagt:

«Ich kenne das Gebiet, seine Einwohner und habe auch miterlebt, wie sich die Region verändert hat.»

Und ihn kennen auch viele dort – etwa als Vizekommandant der Feuerwehr Mittleres Wynental. Nach fast 20 Jahren bei der Kantonspolizei, wo er zuletzt stellvertretender Gruppenchef war, wird er in Reinach sein eigenes Korps aus 15 Polizistinnen und Polizisten leiten.

Welcher Führungstyp steckt in ihm? Der strenge Polizistenchef oder der lockere Kollege? «Bei der Polizei muss man eine hybride Führung erleben», sagt Lischer. «In der Einsatzführung ist es klar ein direkter Führungsstil. Es sind oft knappe Anweisungen notwendig, welche kaum Spielraum zulassen.»

«In der Alltagsführung bevorzuge ich einen Führungsstil, bei welchem auch die Meinungen und Erfahrungen der Mitarbeiter Platz haben und situativ in die daraus resultierenden Varianten miteinbezogen werden können.»

Er habe Glück, sagt er, «ich bekomme von Dieter Holliger ein motiviertes Team». Dieser Zusammenhalt sei sehr wichtig. Der Polizeiberuf biete viel Schönes, aber auch eine Menge Belastendes. Eben freut sich etwa eine Polizistin noch, weil sie jemandem helfen konnte, im nächsten Moment wird sie mit einem tragischen Verkehrsunfall konfrontiert. Und die Folgen dieser psychischen Belastung prallen nicht an der Dienstuniform ab. Adrian Lischer erinnert:

«Der Polizist ist ein Mensch wie andere auch.»



Adrian Lischer beim Fototermin in Aarau. Britta Gut

«Die Polizei muss der gesellschaftlichen Entwicklung standhalten»

Sein künftiges Einsatzgebiet – es deckt die Gemeinden Unter- und Oberkulm Teufenthal, Gontenschwil, Zetzwil, Leimbach, Reinach, Menziken, Burg, Birrwil und Beinwil am See ab – hat sich verändert, seit er als Bub Polizeiautos gemalt hat. Die markanteste Veränderung aus seiner Sicht: das Bevölkerungswachstum in den vergangenen Jahren.

«Am bereits sehr grossen und immer noch steigenden Einkaufsangebot im oberen Wynental sieht man, dass die Bevölkerungszahl angestiegen ist und auch weiterhin steigen wird.»

Solche Indikatoren gelte es als Repol-Chef zu erfassen und einzuordnen. «Für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Korps verantwortlich, muss ich stetig den Verbesserungsprozess anstreben, damit die Regionalpolizei auch in den nächsten Jahren der gesellschaftlichen Entwicklung standhalten kann». Eine organisatorische Veränderung oder Anpassung könne nicht von heute auf morgen erfolgen.

Die multikulturelle Region entstand, weil die Metall- und Tabakindustrie des Wynentals in der Vergangenheit in der Schweiz zu wenig Personal für Fabrikarbeit fand. Und es sei förderlich, dass der neue Repol-Chef schon damit vertraut ist. Er kann Verhaltensmuster wie Aggressionen gegen die Polizei entsprechend interpretieren.

«In gewissen Ländern wird der Polizist nicht als Helfer, sondern korrupter Beamter gesehen.»

Auch das Rechtsdenken sei, wegen der staatlichen Verhältnisse im Heimatland, anders geprägt als das typische Schweizer Rechtsverständnis. Dort gebe es Graubereiche, bezüglich was erlaubt ist und was nicht. «Es ist aber mitnichten so», sagt Lischer, «dass lediglich Ausländer Probleme machen. Die Rechtsstaatlichkeit gilt für alle Personen in der Schweiz, unabhängig von ihrem Herkunftsland. Die Regionalpolizei hat deshalb auch mit allen kulturellen Bevölkerungsschichten zu tun.»

Internetkriminalität ist heute das grosse Thema

Bei der Polizeiarbeit solle man sich jedoch nicht nur auf bekannte Strukturen verlassen. «Man muss unbedingt auch über den Tellerrand hinausschauen», sagt Adrian Lischer. So hätten Ereignisse im Ausland oft Massnahmen in der Schweiz zur Folge. «Die weltweit mediale Vernetzung führt dazu, dass die Welt und ihre Probleme näher rücken. So können Proteste gegen Polizeigewalt in Amerika plötzlich auch in der Schweiz auftreten, obwohl unsere Polizei mit den Vorfällen in Amerika nichts zu tun hat.» Diesem Aspekt müsse stets Rechnung getragen werden.

Auch der Bereich der Internetkriminalität sei eine enorme Herausforderung, sagt Adrian Lischer, sowohl für die Kantons- wie auch für die Regionalpolizei. Cybercrimes sind Delikte, die heute von den Behörden viel abverlangen und von denen der damalige Polizeischüler Adrian Lischer vor 20 Jahren noch gar nichts wusste.