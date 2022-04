Migros schliesst während dem Umbau in Reinach die Tiefgarage

Reinach Die Migros schliesst während dem Umbau die Tiefgarage Diesen Sommer baut die Migros ihren Standort an der Reinacher Sandgasse um. Aus Sicherheitsgründen muss die Tiefgarage geschlossen werden, weshalb nun 30 provisorische Parkplätze geschaffen werden sollen. Soraya Sägesser 04.04.2022, 05.00 Uhr

Hier sollen die provisorischen Parkplätze der Migros Reinach hinkommen. Soraya Sägesser

Die Migros in Reinach ist im Umbruch. Der Supermarkt an der Sandgasse wird ab Juni 2022 komplett umgebaut. In dieser Zeit ziehen die Detailhändlerin und weitere Geschäfte in ein Provisorium westlich des jetzigen Gebäudes um. Nun liegt ein weiteres Baugesuch zu diesem Projekt in der Bauverwaltung in Reinach auf, noch bis am 2. Mai.