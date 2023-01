Reinach «Die Landstrasse gehörte 1903 noch den Fussgängern»: Faszinierende Fotos aus dem alten Reinach In Fotoalbumen ihrer Grossmutter hat Hedy Hofmann Bilder vom Reinacher Oberdorf gefunden. Hier erzählt sie deren Geschichte. Hedy Hofmann-Leutwyler 29.01.2023, 19.31 Uhr

Meine Grossmutter besass zwei Fotoalben im Jugendstil, die ich geerbt habe. Die Albumdeckel bestehen aus farbigem Plüsch verziert mit Metallbeschlägen. Kürzlich schmökerte ich darin und dabei sind mir drei Bilder vom Reinacher Oberdorf aufgefallen. Sie stammen vom Fotografen Peter Kopp-Weber, der von 1889 bis 1939 in Reinach lebte. Hier machte er viele Aufnahmen, aber ebenso im nahen Ausland. Denn bis 1914 konnte man noch frei reisen, wohin man wollte. Erst danach wurden für jedes Land Pässe eingeführt.

Die Bilder zeigen: Die Landstrasse gehörte 1903 noch den Fussgängern und später auch den Velofahrern. Ab 1904 verkehrte dann die elektrische Wynentalbahn auf der Strasse durchs Dorf. Die Teerung der bisher naturbelassenen Hauptstrasse erfolgte aber erst 1939. Ebenfalls 1904 führte Reinach im Dorf die ganzjährige elektrische Strassenbeleuchtung ein.

Als erstes Quartier bekam das Oberdorf 1885 die Wasserversorgung mit Leitungen in alle Häuser. Ab diesem Jahr musste jede Haushaltung jährlich einen Wasserzins zahlen. Im Rückblick darf gesagt werden, dass sich der Gemeinderat von Reinach um die Jahrhundertwende sehr bemühte, alle damals existierenden technischen Neuerungen für die Gemeinde einzuführen. Reinach stand 1903 am Übergang vom Bauerndorf zum Industriedorf. Textilunternehmen wurden durch Zigarrenfabriken und die aufblühende Metallindustrie abgelöst. Die ganze Schweiz kannte das aargauische Reinach und die Umgebung unter der Bezeichnung «Stumpenland».

Historische Bilder aus Reinach: der Bärenplatz. Foto: Peter Kopp-Weber

Der Bärenplatz mit Wynabrücke erbaut 1780: Das Haus links ist die Taverne zum Bären mit Fussgänger-Passage Baujahr 1599. Seit 1855 existierte die Löwen-Apotheke im Haus rechts.

Um 1902 wurde im mittleren Gebäude das Kaufhaus «Zur Stadt Paris» eröffnet.Hier gab es als Neuheit Konfektionsgrössen für Herren und Damen zu kaufen. Ausserdem bekam man dort Tuchwaren, Aussteuerartikel und Lingerie (Unterwäsche). Neu waren in der Wintermode für Männer lange Unterhosen aus Henkelplüsch; währenddem die meisten Frauen unter den Kleidern noch Schlitzhosen mit Bein aus Barchentstoff trugen. Im Obergeschoss des Gebäudes mit den grossen Fenstern befand sich der Tanzsaal des Bären. Da wo einst das Kaufhaus drin war, ist heute ein Sunrise-Laden zu finden.

Historische Bilder aus Reinach: Lindenplatz. Foto: Peter Kopp-Weber

Diese Linde mit der Sitzbank auf dem Bild von 1902 hat dem Lindenplatz den Namen gegeben. Sie steht längst nicht mehr. Auf der Westseite: ein Teil des grossen Schneggens und zwei Häuser mit Krämerläden. Dann folgt das heutige Gemeindehaus, das von 1830–1905 als Schulhaus Oberdorf diente. Auf der Ostseite: Das Café zur Waag in Anlehnung an die daneben stehende grosse Brückenwaage. Dieses Café wurde 1872 gegründet und war bis 1928 in Betrieb. In der Mitte mit Türmli die Bank in Reinach. Und das nördliche Gebäude diente der Buchhandlung Sauerländer. Diese drei Bauten aus dem 19. Jahrhundert bilden heute, in erneuerter Form, die Bank Valiant.

Historische Bilder aus Reinach: Grosser Schneggen. Foto: Peter Kopp-Weber

Im Blick von Süden nach Norden das Reinacher Wahrzeichen – der grosse Schneggen. Untervogt Hans Hauri von der Müllerdynastie liess in den Jahren 1583–1605, unter der Berner Herrschaft, dieses markante Gebäude um Turm und Erdbebenstützmauern erweitern.

In der Nordostecke des Schneggen errichtete der einheimische Gottlieb Leutwyler 1862 einen Vorbau, um seinen Krämerladen zu vergrössern. Neben Lebensmitteln bot er Schuhe an und betätigte sich auch als Schuhmacher. 1901 entstand im Nachbargebäude ein Merkurladen. Merkur war der Inbegriff für guten Kaffee und Schokolade. 2016 musste diese Liegenschaft dem Lindenplatz-Verkehrskreisel weichen. Links im Bild die Brückenwaage im Oberdorf.

Als Kontrast: Dieses Bild mit Oldtimer-Parade wurde anlässlich der Kreisel-Einweihung 2018 aufgenommen. Ann-Kathrin Amstutz / AAR