Wiedereröffnung der Central-Apotheke nach Brand und Einbruch

Reinach «Der Schaden ist sicher im Siebenstelligen Bereich»: Central-Apotheke eröffnet nach Einbruch und Brand an neuem Standort Vor knapp drei Wochen ist eine Person in die Reinacher Apotheke eingebrochen und hat Feuer gelegt. Nun eröffnet das Geschäft hundert Meter weiter – bei der alten Post – sein Provisorium. Natasha Hähni 25.07.2022, 05.00 Uhr

Ein Unbekannter brach in die Central Apotheke in Reinach AG ein und legte ein Feuer. Tele M1 / Aargauer Zeitung

Drei Wochen ist es her, seit die Central-Apotheke zwangsweise ihre Türen schliessen musste. Am Montag, 25. Juli, werden die Türen am vorübergehenden neuen Standort erstmals geöffnet werden. Der Grund: Eine Person ist Anfang Juli in das Gebäude eingebrochen und hat Feuer gelegt. «Wenn man den schwarzen Russ anschaut und die Verwüstung der Apotheke, dann ist der Schaden sicher beträchtlich», sagte Polizei-Mediensprecher Bernhard Graser damals gegenüber Tele M1.

Auch Inhaber Franz Kesselring ist sich sicher: «Der Schaden wird höchstwahrscheinlich im siebenstelligen Bereich sein.» So sei etwa die Decke des Ladens vollkommen schwarz.

Apotheker Franz Kesselring ist Inhaber der Central-Apotheke in Reinach. Peter Siegrist / WYS

Weil eine baldige Rückkehr an den alten Standort nicht realistisch ist, musste sich Kesselring nach einer anderen Lösung umsehen – gefunden hat er diese mit der Unterstützung der Versicherung in der alten Post. «Die Räumlichkeiten sind zwar viel zu gross für uns, aber wir nehmen, was wir bekommen», so der Inhaber der Apotheke. Mit Occasion-Möbel hat das Team das neue Geschäft eingerichtet.

Da sich die Mitarbeitenden erst einmal an die neue Umgebung gewöhnen müssen, sei zu Beginn mit etwas längeren Wartezeiten zu rechnen. Auch spezielle Produkte, seien in der Anfangszeit noch schwierig zu bekommen. «Wer unübliche Sonnencremen oder Make-up sucht, wird zu Beginn wohl nicht fündig werden», so Kesselring. Das Sortiment werde aber laufend angepasst. «Jetzt gilt es nach vorne zu schauen», sagt er. Immer in der Hoffnung, bald wieder in die alten Räumlichkeiten an der Hauptstrasse 37 zurückzukehren.

TeleM1 hat mit der Kantonspolizei Aargau über den Einsatz gesprochen. TeleM1