Der Unverpacktladen «Senza» in Reinach feiert Neueröffnung

Reinach Das «Senza» in Reinach feiert Neueröffnung – so kommt der Unverpacktladen im Wynental an Inhaberin Isabelle Gasparrini hat mit ihrem Bistroladen alle Hände voll zu tun. Bei der Arbeit hat sie jedoch Unterstützung. Natasha Hähni 21.03.2022, 05.00 Uhr

Isabelle Gasparrini ist die Inhaberin des Reinacher Unverpacktladens Senza. Natasha Hähni

Hier hängen Gläser mit Pasta, Reis, Linsen und Nüssen an der Wand, da steht ein Korb mit Eiern am Boden, ein grosser Esstisch steht gleich vor der Kasse. Ein gewöhnlicher Supermarkt ist es sicher nicht, das Senza in Reinach. Auch wenn das Konzept – ein Unverpacktladen mit Bistro und Take-away – sehr urban wirkt, kommt es bei der Bevölkerung im Oberwynental sehr gut an, wie Inhaberin Isabelle Gasparrini erzählt: «An der Neueröffnung war ich von sieben Uhr morgens bis neun Uhr abends hier. Ich habe sogar vergessen, etwas zu essen!» Die Leute würden einfach die Herzlichkeit beim Einkaufen wieder spüren.

«Von Unverpackt alleine kann man nicht leben», sagt Isabelle Gasparrini. Die Mischung macht's aus. Natasha Hähni

Die Neueröffnung bezieht sich auf das Lokal an der Hauptstrasse 38. Zuvor war das «Senza» fast ein Jahr lang auf der anderen Strassenseite. Der Grund für den Wechsel: Patrizia Siegrist, die Inhaberin des Kleidergeschäfts Mogli, in dem Gasparrini zur Untermiete ist, wollte eine grössere Ladenfläche. «Auch ich habe jetzt viermal so viel Platz wie zuvor. Dank ihr kann ich meinen Traum hier leben», sagt Gasparrini, während sie lächelnd in den Ladenteil des Lokals schaut.

Italienisches Flair in Reinach

Am alten Standort habe sie zwar eine kleine Bistroecke gehabt, die sei aber kein Vergleich zum Platz, den sie jetzt hat. «Ich komme aus der Gastronomie, ich habe das richtig vermisst», sagt Gasparrini. Jetzt bietet sie in ihrem Bistro Salate und Sandwiches sowie Kaffee und Kuchen an. «Den Kuchen backe ich immer frisch», so die 40-Jährige. Zudem gibt es am Abend jeweils Apéro. Etwas, das sie unbedingt in ihr Angebot aufnehmen wollte. Sie wolle das italienische Flair vermitteln, sagt sie. «Mir gefällt es einfach, wenn Leute unkompliziert an einem Tisch sitzen können.» Auf diese Weise würden immer wieder tolle Momente entstehen.

Seit dem Umzug hat das Geschäft zudem ein neues Logo. «Das hat mein 14-jähriger Sohn gemacht», erzählt Gasparrini. Der Laden habe sich mit der Zeit immer mehr in ein Familienprojekt entwickelt. Als der Waschmaschinenhersteller Huwa ihr den Auftrag gab, alle Weihnachtsgeschenke zusammenstellen, sei der Einsatz der ganzen Familie (Ehemann und zwei Söhne; einer 14 und einer 11 Jahre alt) gefragt gewesen. «Das Ganze ist am Esstisch entstanden. Der Erste füllte ab, der Zweite hat alles angeschrieben und der Dritte machte das Bändchen dran», erinnert sie sich. Zudem seien eine Nachbarin und eine Freundin auch immer bereit, ihr im Laden auszuhelfen. «Das sind einfach Herzensmenschen», schwärmt Gasparrini.

Alle Produkte aus der Region

Nur mit guten Menschen könne das Geschäft aber nicht am Laufen gehalten werden. Die Produkte müssen auch stimmen. Am besten verkaufe sich zurzeit die Pasta einer Seenger und die Kosmetikprodukte einer Niederlenzer Herstellerin. Diese habe ihr für die Neueröffnung gratis Badebomben zum Verschenken geliefert. «Das es so was noch gibt», sagt Gasparrini.

Mit ihren Produkten will die Inhaberin nicht die Welt retten. «Das kann man gar nicht allein.» Aber man könne kleine Beiträge leisten, die dabei helfen. Geht man seinen Reis mit dem Glas einkaufen oder duscht man mit Körperseife anstatt verpacktem Shampoo, hat man schon etwas geleistet, wie Gasparrini findet.

Als vor einiger Zeit einige Eier drohten schlecht zu werden, startete Gasparrini einen Aufruf auf Social Media. Man könne die Eier gratis abholen. Was dann passierte, hätte sie niemals erwartet: «Am nächsten Tag erhielt ich jenste Kuchen und Brote, die mit den Eiern gebacken wurden, die ich weg gegeben hatte.»