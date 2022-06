Widerstand gegen Sonnenberg-Bau in Reinach

Reinach «Projekt sieht aus wie Staumauer»: Widerstand gegen Sonnenberg-Bau Der Reinacher Sonnenberg ist ein Naherholungsgebiet für die Region. Wegen starker Bautätigkeit fürchten einige Anwohnerinnen und Anwohner nun um Quellen, Klima und Wildbienen. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 21.06.2022, 05.00 Uhr

Barbara Stäger (58) und Othmar Hüsser (63) sind besorgt über den Bauboom am Sonnenberg. Natasha Hähni

«Wenn man vom Stierenberg hinüber auf den Sonnenberg schaut, dann sieht man eine grüne Oase», sagt Othmar Hüsser. Er lebt seit über 30 Jahren am Sonnenberg. In den letzten Jahren sei in der idyllischen Einfamilienhaussiedlung aber immer mehr gebaut worden. «In den letzten zwei Jahren wurden fünf grössere, einschneidende Projekte umgesetzt», so Hüsser.

Laut Bauverwalter Martin Wernli beschränke sich die aktuelle Bautätigkeit am Sonnenberg aktuell auf Erneuerungen und Lückenfüller. «Als Grossprojekte würde ich diese bis auf die Überbauung am Kirchweg nicht bezeichnen», sagt er. Am Kirchweg sollen dafür gleich zwei Projekte entstehen. Eines mit einem Einfamilienhaus und zwei Mehrfamilienhäusern (insgesamt 20 Wohnungen) und eines mit 21 Reiheneinfamilienhäusern. Aufliegen werden die Baugesuche voraussichtlich noch diesen Sommer.

Ein weiteres Projekt sind acht Einfamilienhäuser, die unter dem Eichhörnli in einer Reihe auf einer Länge von 120 Metern gebaut werden sollen. Wernli zufolge ist das Baugesuch erst Anfang Monat bei der Bauverwaltung in Reinach eingetroffen. «Wir können dazu noch nichts sagen», so der Bauverwalter. Die Anwohnenden können dies jedoch sehr wohl: «Das Projekt sieht aus wie eine Staumauer», sagt Hüsser. Wegen der engen Räume zwischen den Häusern, die seit dem 10. Juni 2022 ausgesteckt sind, sei die Luftzirkulation und somit das «lokale Klima am Sonnenberg» gefährdet.

Das Gespräch mit dem Gemeinderat hat nicht viel gebracht

Eine Entwicklung, die durchaus möglich sei, weil immer mehr grosse Parzellen verkauft und nach den neuen Vorgaben des verdichteten Bauens bebaut werden. Ihre Sorgen äusserten einige Anwohnende, darunter Hüsser und Barbara Stäger, auch schon gegenüber dem Gemeinderat. Auf ein Schreiben, das rund 100 Betroffene unterschrieben, wurden einige von ihnen vor rund einem Jahr zu einem Gespräch eingeladen. «Es wurde der Eindruck vermittelt, dass dem Gemeinderat wegen des Gesetzes des verdichteten Wohnens die Hände gebunden sind», sagt Stäger.

Sie findet jedoch:

«Mit etwas mehr Kreativität und Bewusstsein für die Umwelt könnte man sicher eine umweltverträglichere Lösung erarbeiten.»

Dort, wo gebaut wird – so das Ziel –, sollen auch die gewachsenen Strukturen berücksichtigt werden.

Schliesslich sei der Sonnenberg mit seiner grossen Wildbienenpopulation und seinen Quellen ein Naherholungsgebiet für die gesamte Region. Bei Pro Natura habe man sich bereits gemeldet: «Uns wurde gesagt, sie unterstützen unser Anliegen», so Stäger. Ein öffentliches Statement hat die Organisation aber noch nicht abgegeben.

Eine baldige Anpassung von Regelungen am Sonnenberg hält Bauverwalter Martin Wernli für unrealistisch: «Die BNO stammt von 2016 und ist gerade mal sechs Jahre alt.» Laut dieser ist ein Gestaltungsplan erst ab 2000 Quadratmetern erforderlich. Zudem befinde sich das Gebiet Sonnenberg in der Wohnzone W2. «Das heisst, hier gilt die Wohnnutzung mit der geringsten Ausnützung in der Gemeinde», so Wernli.

Dennoch sind Hüsser, Stäger und weitere Anwohnende zuversichtlich, dass in Zukunft sinnvolle Anpassungen an bestehenden Regelungen gemacht werden. Die «hohe Standortattraktivität und die eigene Identität», wie es in der BNO heisst, sollen beibehalten und verbessert werden, damit «Wohnen im Grünen und Aufstehen mit Vogelgezwitscher» nicht bloss zum Verkaufsargument für neue Gebäude wird, sondern auch Realität bleibt.

