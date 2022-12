Das Reinacher Atelierkino schliesst – vorübergebend

Reinach Das Atelierkino schliesst – vorübergehend: «Sonst hätte es uns in den Abgrund gerissen» Das Reinacher Atelierkino TaB kämpft seit Jahren ums Überleben, doch Corona hat die Situation akut verschlechter. Der Verein zieht deshalb nun die Reissleine. Es brauche eine Pause für eine Auslegeordnung. Katja Schlegel 22.12.2022, 18.08 Uhr

Ab dem 30. Dezember bleiben die Projektoren im Atelierkino kalt, das Kino wird vorübergehend geschlossen. Bild: Mathias Förster

Das Atelierkino TaB schliesst. Vorübergehend. Das schreibt das «Wynentaler Blatt» in seiner aktuellen Ausgabe. Alle Bemühungen, das Ruder doch noch herumzureissen und mehr Zuschauerinnen und Zuschauer in den Kinosaal zu locken, hätten nicht gefruchtet – nach einer letzten Vorstellung am 30. Dezember bleiben die Projektoren kalt. Nicht betroffen von der vorübergehenden Schliessung ist hingegen der Theaterbetrieb, mit dem sich das Kino das Haus und die Trägerschaft teilt.

Clo Bisaz, Betriebsleiter Theater. Bild: Melanie Eichenberger

Rund vier Wochen alt sei dieser Entscheid, sagt Clo Bisaz, Betriebsleiter des Theaters, gegenüber der AZ. «Und wir haben ihn alles andere als leichtfertig getroffen.» Aber mit durchschnittlich fünf Personen pro Vorstellung seien die laufenden Kosten – für Personal, Strom oder Leihgebühren für die Filme – einfach nicht mehr zu stemmen gewesen, selbst mit der Querfinanzierung durch den erfolgreichen Theaterbetrieb. «Dafür hätte es 20 Personen pro Film gebraucht», so Bisaz.

Der Verein Theater & Atelierkino Reinach musste den beiden Betriebsleiterinnen die Kündigung aussprechen. Ihren Job verlieren auch fünf Operatricen, die im Stundenlohn angestellt waren. «Eine unglaublich traurige Situation für uns alle», sagt Bisaz. Doch wie dramatisch und alternativlos die Situation war, bringt er so auf den Punkt: «Hätten wir jetzt nicht die Reissleine gezogen, hätte das Kino in einem halben Jahr das gesamte Haus in den Abgrund gerissen.»

Schwierig war es immer, so schlimm wie jetzt noch nie

Für das Kino mit seiner rund siebzigjährigen Geschichte ist diese Zwangspause ein neuer Tiefpunkt. Brenzlig wurde es – wie für die gesamte Kinobranche – immer wieder, schon vor Jahren wurden in Reinach die Projektoren angeschmissen, obwohl nur zwei, drei Personen im Saal sassen. Neue Konzepte mussten her, neue Trägerschaften auch. Doch jetzt ist es so bitter wie nie, die Pandemie hat die Branche in eine epochale Krise gestürzt. Die Streamingdienste haben aufgerüstet; was im Kino läuft, kann praktisch zeitgleich auch daheim in der Stube geschaut werden. «Schwierig war es schon immer, aber noch nie so schlimm wie jetzt», sagt Bisaz.

2015 huldigte das Theaterensemble den Höhepunkt der Geschichte des Kino Sommers: den Grossandrang 1968 wegen «Wunder der Liebe». Bild: AZ-Archiv/ Peter Siegrist

Als verschämte Besucherinnen an der Kinokasse Schlange standen Erbaut wurde das Lichtspieltheater an der Tunaustrasse in den Fünfzigerjahren von der Familie Sommer. Damals gab es bereits einen Kinosaal in Reinach, angegliedert an den Gasthof Rössli an der Winkelgasse, geführt von der Familie Wörner. Das «Rössli» gab es bereits seit den Dreissigerjahren, dem Jahrzehnt, in dem der Tonfilm die Stummfilme ablöste.



Zwei Kinos in einem Ort wie Reinach, das ging damals auf. Fernsehen gab es nicht, die Leute lechzten nach historischen Abenteuerfilmen, nach tränenreichen Schnulzen, nach sonnengegerbten Westernhelden – und nach nackter Haut: 1968 drängten sich vor dem Kino Sommer die Menschen. Mit hochgeschlagenen Mantelkrägen und drapierten Foulards, um die erröteten Backen zu kaschieren. Was die Menschen in Scharen in die Kinos trieb, war das «Wunder der Liebe», der Aufklärungsfilm von Oswald Kolle, mit unzensierten Sexszenen. Die Ausstrahlung des Films war schweizweit praktisch verboten – mit Ausnahme der Kantone Baselland und Aargau. Sieben Wochen lang war das Kino ausverkauft. Ein Höhepunkt in der Geschichte des Kinos, die das TaB-Theaterensemble 2015 mit einer grandiosen Produktion sowie einem Hörspiel wieder aufleben liess.

Doch Bisaz sagt auch, und das energisch: «Die Schliessung ist und bleibt vorübergehend. Wer uns kennt, der weiss, dass wir nie aufgeben. Wir suchen immer nach Alternativen.» Eine Arbeitsgruppe – sie wird sich im Januar erstmals zu einer Sitzung treffen – werde nun ausarbeiten, welche Events künftig möglich seien. «Einen Kinobetrieb mit Vorführungen an sieben Tagen die Woche wird es wohl nicht mehr geben», so Bisaz. Was aber im Raum stehe, sei die Idee eines Filmklubs. Oder dann kombinierte Angebote mit Film und Gesprächsrunden.

Unterstützung in der Region sei gewaltig

Was Bisaz bei all der Tragik positiv stimmt, ist die Unterstützung, die das Haus von der Region erfährt. «Sponsoren, Gönner und Förderer halten uns die Stange, seit Jahren schon und durch alle Krisen hindurch. Das ist gewaltig.» Und auch jetzt, da die vorübergehende Schliessung bekannt geworden ist, sei das Echo gross. «Es haben sich bereits verschiedenste Menschen gemeldet, die uns unterstützen wollen.» Dies sei natürlich möglich, beispielsweise als Mitglied des Fördervereins Atelierkino oder als Gönnerin oder Gönner des Theaters am Bahnhof.

Seit der Entscheid zur vorübergehenden Schliessung getroffen ist und im Wissen um die Unterstützung, empfinde er nun sogar so etwas wie Erleichterung, sagt Bisaz. «Die letzten Monate waren extrem belastend.» So vieles habe man ausprobiert und das alles parallel zu den – «höchst erfolgreichen» – Theaterproduktionen rund um Hermann Burger; das sei sehr kräftezehrend gewesen. «Uns jetzt die Zeit nehmen zu können, durchzuatmen und eine Auslegeordnung zu machen, beruhigt mich sehr.»