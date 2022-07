Reinach setzt immer mehr auf unterirdische Abfallentsorgung

Reinach «Damit die Nachbarn die Nase nicht mehr rümpfen müssen» – Gemeinde setzt immer mehr auf unterirdische Abfallentsorgung Sommerhitze und Kehrichtsack: Zwei Dinge, die zusammen unschön enden können. Doch nicht nur die Verringerung von Geruchsemissionen sind ein Vorteil von Unterfluranlagen. Der Reinacher Bauleiter klärt auf. Pascal Bruhin 11.07.2022, 05.00 Uhr

Die oberirdische Kehrichtsammelstelle an der Tunaugasse 2 soll verschwinden und durch eine unterirdische ersetzt werden. Pascal Bruhin

Wer kennt es nicht: Irgendwann während des Mittagessens im Büro kommt einem urplötzlich in den Sinn: «Scheibe, heute wäre Kehrichtabfuhr gewesen.» Der – je nach Gemeinde unterschiedlich farbige – Sack wird wohl oder übel noch eine weitere Woche auf dem Balkon verbringen müssen. Oder, genauso unschön: Man stellt den Sack (verbotenerweise) schon am Abend vor Tag X an die Strasse, um dann am nächsten Morgen den ganzen Inhalt säuberlich auf der Strasse verteilt zu finden.

In Reinach hat man das Problem mit den fixen Abfuhrdaten erkannt. Immer mehr setzt die Gemeinde deshalb auf Unterfluranlagen bei der Abfallentsorgung. Mittlerweile sind in der grössten Wynentaler Gemeinde 15 solcher Anlagen im Einsatz oder in Ausführung, 15 weitere in Planung. Ein Baugesuch der Einwohnergemeinde für den Bau einer Unterfluranlage an der Kreuzung Sonnenbergstrasse/Tunaugasse liegt nun seit dem 8. Juli auf.

Die nun aufliegende Unterfluranlage soll an der Kreuzung zwischen Sonnenbergstrasse und Tunaugasse entstehen. Pascal Bruhin

Sack muss nicht mehr auf dem Balkon sünnele

«Ab einer gewissen Grösse ist das die Philosophie, die wir verfolgen», erklärt Martin Wernli, Leiter Bau und Planung. Die unterirdische Abfallentsorgung biete nämlich viele Vorteile. Zum einen werden Geruchsemissionen reduziert, weil die Kehrichtsäcke nicht mehr der direkten Sonne ausgesetzt sind. Zum anderen können die Anwohnenden den Sack jederzeit im Schacht entsorgen. Sie müssen also nicht mehr auf den Tag der Kehrichtabfuhr warten, bis sie ebendiesen aus dem Haus schaffen können.

Doch nicht nur die Anwohnenden profitieren von grösserer Flexibilität: Auch diejenigen, die die Container leeren. Das muss nicht mehr fix an einem bestimmten Abfuhrtag sein. «Es gibt auch die Möglichkeit, die unterirdischen Container mit einem Niveau-Messsystem auszustatten», führt Wernli aus. Das gibt dann an, wann der Container voll ist und geleert werden muss. In Reinach hält man allerdings am gewohnten wöchentlichen Leerungszyklus fest. Erfahrungen aus anderen Gemeinden hätten gezeigt, dass die Geruchsbelästigung bei längeren Abständen doch zu stark werde.

Während ein normaler oberirdischer Container 800 Liter fasst, sind es bei den unterirdischen Anlagen 5000 Liter. Für eine optimale Auslastung sei daher der richtige Standort wichtig. Einen geeigneten zu finden, sei dabei zuweilen eine Herausforderung. «Entweder müssen es Parzellen sein, die der Gemeinde gehören, oder wir suchen Lösungen mit anderen Grundstückeignern», so Wernli.

Neue Anlage soll allen offenstehen – mit einer Einschränkung

Im Fall der nun aufliegenden Anlage hätten zwei Gründe zum Entschluss geführt, sie zu realisieren: «Einerseits sind die Anwohnenden, die Stockwerkeigentümer der Tunaugasse 2 und 4, auf uns zugekommen, weil sie ihre bestehende oberirdische Containersammelstelle aufheben wollen, um an dieser Stelle einen Garten zu realisieren.» Zum anderen entstehe auf der Parzelle gleich oberhalb ein Neubau eines Mehrfamilienhauses, wodurch die Anlage noch besser ausgelastet sein wird.

Für den Bau der Unterfluranlage (links hinter dem Parkplatz) stellen die Grundeigentümer das Land zur Verfügung. Die Gemeinde übernimmt die Baukosten. Pascal Bruhin

«In der Regel setzen wir bei solchen Anlagen auf das Verursacherprinzip.» Das heisst konkret: Der Bauherr beteiligt sich anteilsmässig an den Kosten, die eine Untergrundanlage kostet. Bei der Anlage an der Tunaustrasse übernimmt die Gemeinde zwar die Baukosten, bekam dafür aber das Land von den Eigentümern mittels Dienstbarkeitsvertrag abgetreten. Die Anlage wird öffentlich sein, jeder darf seinen Kehricht dort entsorgen. «Wichtig ist einfach, dass er sich in einem offiziellen Kehrichtsack der Gemeinde befindet», betont Wernli.

Bis zum 8. August können Einwendungen gegen die geplante Unterfluranlage beim Gemeinderat eingereicht werden. Einsprachen seien aber selten, so Wernli. In Reinach gab es noch bei keinem solchen Bauprojekt Einsprachen. Der Leiter Bau und Planung geht denn auch davon aus, dass das an jener an der Tunaugasse kaum der Fall sein wird. Er sagt: «Die Nachbarn werden froh sein, wenn sie an heissen Sommertagen nicht mehr die Nase rümpfen müssen.»