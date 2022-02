Brand im Recycling-Paradies Reinach verursacht Riesenschaden

Reinach Aus dem Paradies wurde eine «dunkle Höhle»: Brand im Recycling-Paradies verursacht mehrere Hunderttausend Franken Schaden In der Nacht auf Montag ist die Feuerwehr wegen eines Brandes zum Recycling-Paradies in Reinach ausgerückt. «Die Mitarbeitenden sind beim Anblick in Tränen ausgebrochen», sagt Geschäftsführerin Karin Bertschi. Trotz immensen Schäden: Sie hatten Glück im Unglück. Natasha Hähni 21.02.2022, 17.50 Uhr

In der Nacht auf Montag richtete ein Brand im Reinacher Recycling-Paradies enormen Schaden an. Kantonspolizei Aargau

Um vier Uhr morgens habe ihre Schwester angerufen, sagt Karin Bertschi, Geschäftsführerin des Recycling-Paradieses. «Sie sagte, ich soll zum Recycling-Paradies in Reinach kommen.» Kurz nach drei Uhr alarmierte ein Autofahrer die Feuerwehr, die «einen stark qualmenden Brandherd» vorfand, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt. Insgesamt waren laut Bertschi rund 90 Feuerwehrleute im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Am frühen Morgen war der Brand gelöscht. «Ab halb sechs Uhr morgens hatten wir Gipfeli und Weggli für die Einsatzkräfte bereit, um uns für ihren Einsatz zu bedanken», sagt Bertschi.

Gleichzeitig habe man sich gleich an den Aufbau eines Provisoriums gemacht. «Wir haben gleich eine Notfall-Sammelstelle eingerichtet, damit unsere Kundinnen und Kunden draussen ihr Material entsorgen können», sagt Bertschi. Eine Schliessung über mehrere Tage sei nicht in Frage gekommen. «Einfacher wäre es auf jeden Fall gewesen», so Bertschi. Sie fühle sich aber verpflichtet, den Standort offen zu halten. «Auch wenn unser Paradies zurzeit nicht aussieht wie ein Paradies.» Im Moment habe man weder Strom, Wasser noch Licht. «Heute Mittag sollten aber die Lampen bereits eintreffen», so Bertschi.

Karin Bertschi, Geschäftsführerin der Recycling-Paradies AG. Zur Verfügung gestellt

Mehrere 100'000 Franken Schaden entstanden

Auch mit dem Grosseinsatz der Feuerwehr habe der Brand höchstwahrscheinlich Schäden im sechsstelligen Bereich angerichtet.

«Die Halle ist komplett schwarz. Die Mitarbeitenden der Frühschicht sind beim Anblick in Tränen ausgebrochen.»

Am Montagmorgen habe man mit der Versicherung einen Rundgang gemacht. «Alleine der Bagger und der Stapler kosten je über 100’000 Franken», sagt Bertschi. Zusätzlich seien alle neun Hallentore zerstört worden. «Die Halle wurde so heiss, dass Spiegel in 30 Metern Entfernung zu schmelzen begonnen haben.»

Bis aus der «dunklen Höhle», wie Bertschi das Recycling-Paradies beschreibt, wieder die «schöne Sammelstelle» wird, werden wohl einige Wochen vergehen. Am Wichtigsten sei aber, dass keine Personen zu Schaden gekommen sind.

Da war das Recycling-Paradies in Reinach noch ein aufgeräumtes Paradies: Geschäftsführerin Karin Bertschi mit ihrem Schwager Patrick Bertschi, kaufmännischer Leiter der Bertschi Mulden+Container Transporte AG. Pascal Bruhin

Die Abfalltrennung hat sich auch im Brandfall gelohnt

Die Brandursache sei noch nicht abschliessend geklärt, heisst es in der Medienmitteilung der Kapo. «Auf dem Überwachungsvideo sieht man jedoch, dass sich beim Sperrgut, welches am Samstag angeliefert wurde, etwas entzündet hat», sagt Bertschi. Das habe dann lange gemodert und schliesslich Feuer gefangen. Am Samstag hatte das Recycling-Paradies bis sechs Uhr abends geöffnet.

Glück im Unglück habe man dank der guten Lagerung der Abfälle gehabt: «Sonderabfall wie Chemikalien und Batterien sind bei uns separat gelagert», sagt Bertschi. Lithiumbatterien oder Pestizide seien nämlich starke Brandbeschleuniger. Die Brandabschnitte hätten dafür gesorgt, dass das Feuer nicht übergeschwappt sei.

Das Recycling-Paradies in Reinach. Michael Küng