Reinach Aufs Provisorium folgen Parkplätze: So geht's nach dem Umbau mit dem Platz vor der Migros weiter Seit Juni 2022 wird die Migros in Reinach umgebaut. Seither steht der Kundschaft ein Provisorium zur Verfügung. Kurz vor Abschluss der Arbeiten in der Filiale liegt bereits das Folgeprojekt öffentlich auf. Thema: Was passiert mit der Fläche, wo heute das Provisorium steht? Natasha Hähni 05.10.2022, 05.00 Uhr

Hier werden ab Frühling noch mehr Parkplätze bereitstehen. Sandra Ardizzone / AGR

An der Reinacher Sandgasse wird seit Juni gebaut. Schon in wenigen Wochen soll das Migros-Center in neuem Glanz erstrahlen. Diese Woche vermeldet die Gemeinde jedoch die Bewilligung eines zweiten Baugesuchs. «Teil-Baubewilligung Nummer 2» lautet die Beschriftung. Mehrere Baugesuche und somit auch Bewilligungen für ein Projekt sind gemäss Bauverwalter Martin Wernli nichts Ungewöhnliches. «Es ist bei Objekten dieser Grösse durchaus üblich, die Bewilligungsverfahren nach Etappen und Planungsfortschritt aufzuteilen», erklärt er. Die Etappen können ihm zufolge beispielsweise in Abbruch/Rückbau, Provisorium Verkaufsladen, Werbekonzept Provisorium, Neu-/Umbau Center und Werbekonzept Umbau, aufgeteilt sein.

Ende Monat ist der Umbau abgeschlossen

In diesem Fall handelt es sich bei der zweiten Teil-Baubewilligung um die Umgebungsplanung. «Konkret geht es um die Fläche, auf der zurzeit das Provisorium steht. In Zukunft kommen da wieder Aussenparkplätze hin», erklärt Andrea Bauer, Mediensprecherin der Migros Aare.

Die 1100 Quadratmeter grosse Mini-Migros gleich neben dem Center stand vor ihrem Einsatz in Reinach im Kanton Bern. Im Wynental bietet sie zurzeit Platz für den Migros-Supermarkt, einen Melectronics, eine Dropa Drogerie, einen Chicorée und einen Kiosk – alles in Kleinformat. Das gewohnte Laden-Angebot wurde so seit Beginn der Umbauarbeiten nur leicht eingeschränkt. Das Migros-Restaurant gibt es noch bis zur Neueröffnung des Centers in Form eines Foodtrucks vor dem Übergangslokal. Geht alles problemlos voran, wird das nur noch knapp bis Ende Monat dauern. Bauer ist zuversichtlich:

«Die Umbauarbeiten in der Migros werden plangemäss am 26. Oktober abgeschlossen.»

Ab dem 27. Oktober kann ihr zufolge bereits wieder in der neu umgebauten Migros-Filiale eingekauft werden.

Diese soll gemäss Teil-Baugesuch, welches Anfang Jahr bei der Gemeinde auflag, neu einiges zu bieten haben: Im Migros-Supermarkt wird das Sortiment angepasst, auch werden die technische Infrastruktur und die Kälteanlage erneuert. «Alle Kühlmöbel werden durch eine neue Anlage mit umweltfreundlichem Kältemittel ersetzt», sagte Raphaël Wyss, Mediensprecher der Migros Aare, damals gegenüber der AZ. Weiter wird der Zugang für Fussgängerinnen und Fussgänger neu direkt ab der Sandgasse zur neuen Aussentreppe geführt. Die Drehtrommel wird durch einen Windfang mit Schiebetüren ersetzt. Der Umbau kostete den Grossverteiler rund 11 Millionen Franken. Die ehemalige Vögele-Shoes-Filiale macht zudem neu dem Melectronics platz. Was in dessen alte Ladenfläche kommt, ist zurzeit noch nicht bekannt.

Ist das neue Migros-Center geöffnet, verschwindet das Provisorium aber nicht von einem Tag auf den anderen. «Die Umgebungsarbeiten sollten bis Frühling 2023 abgeschlossen sein», hält Bauer fest. Ab dann werden der Reinacher Kundschaft wieder gleich viele Parkplätze wie vor dem Umbau zur Verfügung stehen.

Mit der Umgebungsgestaltungsetappe ist das Projekt der Migros in Reinach aber noch nicht abgeschlossen, wie Bauverwalter Martin Wernli erklärt: «Es gibt bereits einen fünften Teil!»

