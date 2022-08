Reinach-Leimbach: Schule sucht weiter nach definitiver Führung

Reinach-Leimbach Auf der Suche nach einem Gesamtschulleiter: Kreisschule führt neues Führungsmodell ein Seit diesen Sommer wird an der Kreisschule Reinach-Leimbach ein neues Führungsmodell eingeführt. Federführend war der externe Berater Hanspeter Draeyer. Jetzt hofft man, endlich eine neue Schulleiterin oder einen Schulleiter zu finden. Natasha Hähni 22.08.2022, 05.00 Uhr

Hanspeter Draeyer arbeitet vorübergehend als Gesamtschulleiter der Kreisschule Reinach-Leimbach. Angestellt wurde er als externer Berater. Valentin Hehli

Am ersten Schultag standen acht unangemeldete, neue Schulkinder vor dem Gebäude des ehemaligen KV-Schulhauses. Dabei handelte es sich um Neuzuzüger, die sich erst kurz vor Schulbeginn nach Reinach in der Gemeinde angemeldet hatten. «Sieben der acht neuen Primarschulkinder sprachen kein Wort Deutsch», erinnert sich Hanspeter Draeyer, der zurzeit als Gesamtschulleiter der Kreisschule Reinach-Leimbach arbeitet. Mandatiert wurde er vor knapp einem Jahr als externer Berater.

Dank vorsichtiger Planung im Frühsommer, waren noch genügend Stellenprozent als Reserve verfügbar, um eine Sprachklasse für die Neuzugänge zu bilden. Ebenfalls zu Beginn des diesjährigen Schuljahres, konnte in der gesamten Kreisschule diesen Sommer ein neues Führungsmodell eingeführt werden – das war bitter nötig.

«Als ich mein Mandat als externer Berater angetreten bin, hatte die Kreisschule Probleme in der Führung, in den vergangenen Jahren zahlreiche Abgänge in der Schulleitung und sehr unterschiedliche Entwicklungsstände je nach Schulstandort», sagt Draeyer, der seit Sommer 2022 nun vorübergehend als Gesamtschulleiter fungiert. Dies, weil bisher noch niemand Geeignetes angestellt werden konnte.

Schulleiter krankgeschrieben, Ersatz musste rasch her

Im Frühjahr habe sich einer der ehemaligen Schulleiter krankschreiben lassen. Draeyer übernahm daraufhin 50 Prozent seiner Aufgaben. Die anderen 50, also die ganze Pensenverteilung und Organisation für das kommende Schuljahr, habe er einem Bekannten mit Erfahrung auf dem Gebiet delegiert. Am Freitagabend habe er die Person kontaktiert und am Sonntagnachmittag bereits eine Zusage erhalten. «Er fing am Montag an», sagt Draeyer stolz. Ebenfalls im Frühjahr habe sich der Kindergartenstufenleiter frühzeitig pensionieren lassen. «Die Pensen wurden unter den anderen Schulleitungsmitgliedern aufgeteilt.»

Für immer wird Hanspeter Draeyer nicht Schulleiter bleiben. «Ich habe kein Problem damit, wieder ‹nur› externer Berater zu sein», sagt er. Er hat schon viele Schulen erfolgreich durch Krisensituationen begleitet, so beispielsweise in Möhlin, Aarburg oder Windisch.

Er hofft auf eine definitive Lösung bis im Frühling

Spätestens im Frühling 2023 hofft Draeyer, die Stelle der Gesamtschulleitung definitiv besetzen zu können, «also bevor es mit der Planung des nächsten Schuljahres losgeht». Zurzeit ist dafür eine 80-Prozent-Stelle angedacht. Da die Gemeinde im letzten Jahr viel Zuwachs erhalten hat, bleibe aber die Hoffnung, dass vom Kanton noch das eine oder andere Stellenprozent gesprochen wird. «Brauchen könnten wir es», sagt Draeyer. Ende 2021 hätten sich zwar die einen oder anderen Kandidaten vorgestellt. Alle hätten sich aber früher oder später zurückgezogen.

«Geeignete Kandidaten haben Erfahrung», sagt er. Oft sei es aber so, dass die erfahrenen Schulleitungen, die einen Stellenwechsel wagen, an ihrer ursprünglichen Stelle wertvolle Aufbauarbeit und Entwicklungen gesteuert haben und nun eine Stelle an einer Schule suchen, die reibungslos funktioniert. Das sei zum Zeitpunkt der Stellenausschreibungen im Herbst 2021 in Reinach nicht der Fall gewesen. «Im vergangenen Jahr hat sich aber vieles zum Positiven verändert», sagt Draeyer.

Kindergarten ist nun besser eingebunden

Seit dem laufenden Schuljahr wird ein neues Führungsmodell angewendet. Dieses erklärt Draeyer wie folgt: «Bis anhin hatten wir an jedem Standort einen Schulleiter und zusätzlich eine Kindergarten-Stufenleitung.» Nicht jede Leitung hatte gleich viele Mitarbeitenden unter sich und somit auch nicht gleichgrosse Pensen, was zu unterschiedlichen Betreuungsstandards bei den Mitarbeitenden führte. «Wir hatten Standorte, die seit drei Jahren keine Mitarbeitergespräche mehr dokumentiert hatten», sagt Draeyer. Neu habe man zwei Zyklen. Der erste beinhaltet Kindergarten, sowie erste und zweite Klassen. Der zweite besteht aus dritten, vierten, fünften und sechsten Klassen. Beide Zyklen haben jeweils ungefähr gleich viele Mitarbeitende unter sich.

Mit dem neuen Modell sei auch der Kindergarten besser eingebunden. «Früher wurde der immer als eine Art Spezialfall behandelt», sagt Draeyer. Mit dem neuen Modell könne neu der Lernstoff des Kindergartens mit dem der ersten Primarstufen abgestimmt werden.

Erklärtes Ziel: Ruhe in die Schule zu bringen

«Wir wollen weg vom Einzelkämpfer-Modus, in dem jede Klassenlehrperson sich nur um ihre eigene Klasse kümmert und dort alles alleine macht», so Draeyer. Jetzt laute die Devise: Zusammenarbeit. So würden beispielsweise auch Unterrichtseinheiten mit den Parallelklassen geteilt. Die Bewertungskriterien zu den Unterrichtseinheiten werden zudem gemeinsam entwickelt. In mehreren Aargauer Schulen, zum Beispiel Bremgarten oder Zofingen, wird bereits heute ein solches Zyklen-Modell angewendet.

Jetzt gelte es in Reinach, einen Entwicklungsplan für die nächsten fünf bis sieben Jahre auszuarbeiten. Wichtig sei vor allem eines: «Mut zur Einfachheit.» Anstatt vieler grosser Pläne sei das Ziel, Ruhe in die Schule zu bringen. «Stand jetzt haben wir ein hervorragendes neues Leitungsteam und motivierte Lehrpersonen.» Um Überarbeitung zu vermeiden, habe er bei der Schulleitung zudem eine Arbeitszeiterfassung eingeführt.