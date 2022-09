Baugesuch zur Überbauung am Sonnenberg in Reinach liegt auf

Reinach Architekt zu umstrittener Arealüberbauung am Sonnenberg: «Wir haben uns konstruktive Inputs erhofft» In Reinach sollen acht Einfamilienhäuser gebaut werden. Das Baugesuch liegt noch bis Mitte Oktober auf. Was einige Anwohnende als «Staumauer» bezeichnen, sieht der Architekt als Musterlösung. Natasha Hähni 28.09.2022, 05.00 Uhr

Hier sollen schon bald acht Einfamilienhäuser stehen. Natasha Hähni

Am Reinacher Sonnenberg entstehen seit ein paar Jahren immer mehr Überbauungen. Wie Bauverwalter Martin Wernli im Sommer gegenüber der AZ sagte, handelt es sich dabei vor allem um Erneuerungen und Lückenfüller. Einige Anwohnende fürchten wegen der starken Bautätigkeit jedoch um ihren geliebten Hausberg.

Der aktuellste «Lückenfüller» ist eine Arealüberbauung mit acht Einfamilienhäusern im unteren Eichhörnli. Das dazugehörige Baugesuch liegt in Reinach noch bis zum 17. Oktober öffentlich auf. Seit die Bauprofile im Juni aufgestellt wurden, haben einige Anwohnerinnen und Anwohner ihren Unmut über das neue Bauprojekt kundgetan. «Das Projekt sieht aus wie eine Staumauer», sagte Othmar Hüsser im Juni gegenüber der AZ.

Anderer Meinung ist Architekt Matthias Merten vom Architekturbüro Hegi Koch Kolb und Partner in Wohlen: «Es ist eine sehr lange und schmale Parzelle. Trotz der schwierigen Umstände haben wir ein stimmiges Projekt erarbeitet, das auch den strengen Vorlagen einer Arealüberbauung gerecht wird.» So sei es beispielsweise trotz verdichteter Bauweise gelungen, genügend Grünfläche zu generieren. Auch wurden die Grundrisse so geplant, dass das Wohnen auf allen 3 Geschossen möglich wäre.

So sollen die acht Einfamilienhäuser am Sonnenberg künftig aussehen. zvg

Auch ein eingeschossiges Haus würde stören

Letzteres sei vor allem wegen der Lage wichtig. Zurzeit stehen auf der Parzelle vor der geplanten Siedlung «stattliche alte Häuser». Das könne sich aber in den nächsten zehn oder zwanzig Jahren ändern. «Die Aussicht im Erdgeschoss ist dann weniger attraktiv als in den oberen beiden Geschossen», erklärt Merten. Er ergänzt: «Wir würden empfehlen, im Erdgeschoss den Schlafbereich zu machen und in den oberen Geschossen die Wohnbereiche einzurichten.»

Wegen der Aussicht habe man sich beispielsweise auch gegen ein Mehrfamilienhaus entschieden. «Mehrfamilienhäuser haben immer bessere und schlechtere Wohnungen», argumentiert Merten. Die Einfamilienhäuser würden für alle Bewohnerinnen und Bewohner gleiche Rahmenbedingungen schaffen – zumindest für die zukünftigen.

Aus dem einen oder anderen Garten der Einfamilienhäuser hinter der geplanten Siedlung wird man in Zukunft an die neue Überbauung blicken. Bis ins Tal sieht man dann noch durch die Freiräume zwischen den Häusern. Den Unmut der Bewohnenden versteht Merten zwar, er findet jedoch: «Auch ein eingeschossiges Haus wäre eine Einschränkung der Sicht der Nachbarn.» Zudem hätte man gemäss Baugesetz noch knapp zwei Meter höher bauen dürfen, wie der Architekt ergänzt.

Luftzirkulation werde nicht gestört

Trotz Anpassungen, beispielsweise bei der Begrünung (die Grünflächen wurden deutlich vergrössert), habe Merten aber Widerstand erwartet. Zu hören bekam er diesen unter anderem an einer Infoveranstaltung im Juni. «Wir haben uns konstruktive Inputs erhofft», erinnert er sich. Diese seien aber nur bedingt gekommen.

Die Kritik, die Luftzirkulation sei wegen der schmalen Zwischenräume zwischen den Häusern nicht gegeben, dementierte er zudem: «Die Luftzirkulation ist aufgrund der Zwischenräume kein Problem.»

Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit dem Fachgutachter und der Gemeinde erwartet das Architekturbüro bei ihrem ersten Projekt im Wynental, zu welchem sie im Übrigen über einen Wettbewerb kamen, keine Probleme. Läuft alles nach Plan, sollte die Baubewilligung noch dieses Jahr erteilt werden. «Gebaut werden könnte dann allenfalls ab Frühling 2023, ungefähr ein Jahr später könnten die neuen Bezügerinnen und Bezüger einziehen», so Merten.