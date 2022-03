Fotoklub Reinach hat Frieden als Monatsthema

Reinach «Am Schluss gewinnen immer diejenigen, die Frieden suchen» Mit dem Monatsthema «Frieden» will der Fotoklub Reinach ein Zeichen gegen den Krieg setzen. Natasha Hähni 04.03.2022, 05.00 Uhr

Thomas Bachmann ist Mitglied im Fotoklub Reinach. Marianne Thöny / Aargauer Zeitung

«Ich habe mich gefühlt wie viele andere wahrscheinlich auch im Moment. Der Krieg beschäftigt mich», sagt Thomas Bachmann. Das Gefühl, nichts tun zu können, habe ihm zu schaffen gemacht. «Nach Polen zu fahren, konnte ich mir leider nicht erlauben.» Bachmann ist Inhaber einer Marketingagentur in Lenzburg. Nach längerem Überlegen kam der Hobby-Fotograf schliesslich auf die Idee, das Thema «Frieden» mittels Fotografie festzuhalten. «Bilder können enorm viel aussagen», hält er fest.

Thomas Bachmanns Interpretation zu Frieden. Fotoklub Reinach / Aargauer Zeitung

Als Mitglied des Reinacher Fotoklubs schlug er dem Vereinspräsidenten Marcel Fricker «Frieden» als Monatsthema vor – ein Kontrastprogramm zu den Kriegsbildern, die in diesen Tagen die Medienlandschaft dominieren, wie er fand. Fricker stimmte der Idee zu. «Von einigen habe ich bereits Mails erhalten, in denen sie das Thema loben», erzählt der 62-Jährige.

Sechzig Mitglieder zählt der Klub. «Rund die Hälfte davon sind aktiv.» Diese 30 – meist Amateurfotografinnen und -fotografen – beschäftigen sich jetzt einen Monat lang mit dem Thema «Frieden». «Zu sehen sind die Bilder dann auf unserer Website», sagt Bachmann. Eine Vernissage wird es nicht geben.

Es reicht, wenn eine Person einen Schlafsack spendet

Er selber will das Thema «Frieden» auf folgende Art und Weise umsetzen: «Zwei Modelle, die weiss angezogen sind und vor einem weissen Hintergrund stehen. Das ist meine Idee.» Was in dieser genau herauskommen soll, kann er zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau sagen. Neue Bilder will er in den nächsten zwei Wochen machen. «Das dauert jetzt noch einen kleinen Moment».

Seine Hoffnung ist, dass seine und auch die Bilder seiner Kolleginnen und Kollegen Frieden kommunizieren. «Sie sollen die Leute bewegen und sie im besten Fall anregen, etwas für den Frieden zu unternehmen», sagt Bachmann.

Ein weiteres Bild zum Thema Frieden. Fotoklub Reinach / Aargauer Zeitung

Würden nur zwei oder drei Personen nach dem Betrachten der Bilder dazu animiert werden, einen Schlafsack zu spenden, so sei sein Ziel bereits erreich. «Beim Anschauen überlegen sich die Menschen im besten Fall, welches ihr Beitrag zum Frieden sein kann», sagt Bachmann. Er ist der Meinung, dass Frieden als Thema immer auf der Gewinnerseite sein wird. «Wer Frieden sucht, wird am Ende immer über das Kriegerische siegen», ist sich Bachmann sicher.

Auch ausserhalb des Monatsthemas ist der Fotoklub sehr engagiert, wie Bachmann findet. «Jeden Monat gehen wir einmal zusammen fotografieren», sagt Bachmann. Landschaften, Strassen oder das eigene Studio seien schon Austragungsorte dieses Anlasses.