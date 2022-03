Reinach Aargauer FDP-Elite versammelt sich bei der Kaltband AG – der perfekte Ort, um alt Ammann Martin Heiz zu ehren Die Generalversammlung des Forums Aargau fand in einer Halle der Reinacher Kaltband AG statt. Martin Heiz, alt Gemeindeammann und ehemaliger Präsident der FDP Reinach, ging Ende 2021 offiziell in den Ruhestand. An der GV ist er von der FDP Reinach geehrt worden. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 17.03.2022, 23.16 Uhr

Besuch des Metallverarbeiters Kaltband AG und Generalversammlung. ALEX SPICHALE

In Reinach wird zurzeit viel gebaut. Eine der grösseren Baustellen gehört der Kaltband AG. «Allein heute wurden sämtliche Stahlträger aufgestellt, die Sie hier sehen», sagte Gastgeber Dennis Lüthi vor der neuen 13'000 Quadratmeter grossen Halle. Die Fläche des Standorts wird mit dieser Halle fast verdoppelt. Im Herbst soll sie fertiggestellt werden. «Das ganze Dach wird mit Solarpanels bedeckt sein», erzählte Lüthi weiter. Seine Zuhörer: die Mitglieder des Vereins Forum Aargau, der Gönnervereinigung der FDP. Die Kaltband AG ist Gastgeber ihrer Generalversammlung gewesen – und das ist kein Zufall.

«Wir waren die ersten, die es zu Stande gebracht haben, Landwirtschaftsland umzuzonen, damit ihr eure neue Halle bauen konntet», sagte Martin Heiz, alt Gemeindeammann und ehemaliger Präsident der FDP Reinach. Ende 2021 ging er offiziell in den Ruhestand. An der GV ist er von der FDP Reinach geehrt worden. Um die Grundeigentümerin davon zu überzeugen, der Kaltband AG ihr Land zu verkaufen, seien Heiz und Geschäftsführer Michael Lüthi zu ihr nach Hause gefahren. «Natürlich in meinem Auto», so der gut gelaunte Heiz. «Wir konnten ja schlecht mit deinem Ferrari bei ihr vorfahren und sagen, dass wir kein Geld haben.»

Zwischen Metallschneidern und Riesenwalzen

Martin Heiz und Forum-Aargau-Präsidentin Suzanne Marclay-Merz – die Grossrätin und Aarauer Stadträtin begrüsste die Vereinsmitglieder zu Beginn der Veranstaltung – mussten an diesem Abend extra-laut sprechen; in der Fabrikhalle war kein Mikrofon, zumindest nicht am Anfang. Unter anderem rund ein Dutzend FDP-Grossräte waren an diesem Abend anwesend. Nach der Begrüssung führten Dennis Lüthi und der Leiter Technik und Produktion Rolf Haller die Gäste in zwei Gruppen durch ihre Produktionshallen – diesmal mit Mikrofon.

Das Familienunternehmen, welches in dritter Generation geführt wird, beschäftigt zurzeit 110 Mitarbeitende. Seit 1966 produziert die Familie Lüthi hier kaltgewalzte Produkte, wie Skalpellklingenmesser, Sägeblätter oder Drähte, unter anderem für die Firma Bosch. Die Produktion ist so einzigartig, dass es für einige Arbeiten keine Lehre gibt. «Viele unserer Mitarbeitenden haben Bäcker, Maurer oder Automechaniker gelernt», erklärte Lüthi. Bis sie die Maschinen richtig im Griff haben, vergehen drei bis zwölf Monate.

Tipps für den Nachfolger

Nach der Generalversammlung – die letzten zwei mussten coronabedingt online stattfinden – übergab Marclay-Merz ihrem Grossratskollegen Adrian Meier das Wort. Dieser stellte gleich klar, dass er nicht der Richtige für die kommende Laudatio sei: «Ich bin Baujahr 90 und du bist 1988 in den Gemeinderat gewählt worden», sagte er zu Heiz. Für die Verabschiedung aus der Ortspartei habe er aber eine geeignete Rednerin organisiert – seine langjährige Partei- und Gemeinderatskollegin Ursula Rüesch.

«1981 an einer FDP-Versammlung in der Waldhütte, hat dein Vater uns einander vorgestellt».

Sie erwähnte einige Meilensteine, wie die Eigentrassierung der WSB von Reinach bis nach Menziken und die Wyna-Expo, an deren Organisation Heiz massgebend beteiligt war.

Nach der Lobrede ergriff Heiz noch einmal das Wort: «Gemeindeammann ist einer der interessantesten Jobs, wenn sie einen machen lassen.» Zu seinem Parteikollegen und Nachfolger im Gemeinderat, Philipp Härri, sagte er: «Vergiss also nicht, zwischendurch auch mal auf den Tisch zu hauen», worauf dieser lachend nickte.

