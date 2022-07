9,5-Millionen-Projekt in Reinach: Coop baut bis Ende Jahr um

Reinach 9,5-Millionen-Franken-Projekt auf Kurs: Ende Jahr will Coop-Umbauarbeiten abschliessen Mitte April konnte Coop planmässig mit den Sanierungsarbeiten ihrer Reinacher Filiale im Bärenmarkt beginnen. Die Modernisierung des ganzen Einkaufszentrums soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Kim Wyttenbach 21.07.2022, 05.00 Uhr

Begonnen haben die Umbauarbeiten planmässig im April 2022. Pascal Bruhin

Die Revitalisierung der Coop-Filiale in Reinach ist in vollem Gange, bald ist Halbzeit. Wie geplant konnte Mitte April mit den Modernisierungsarbeiten begonnen werden. «Der Abschluss der Umbauarbeiten des gesamten Einkaufszentrums ist auf Ende dieses Jahres geplant», sagt Coop-Mediensprecher Dean Fuss auf Anfrage.

Der letzte Umbau liegt fast 20 Jahre zurück. Nun wird die Verkaufsstelle gemäss neuem Ladenkonzept «2025+» auf den neusten Stand gebracht. Unter anderem wird die Ladenfläche um rund 60 Quadratmeter erweitert. In der modernisierten Verkaufsstelle soll Marktstimmung herrschen.

Die Mall wird mit einem neuen Oblicht ergänzt. Zudem werden im Zuge der Revitalisierung die Einstellhalle und die Toilettenanlagen komplett saniert. So Fuss:

«Die zahlreichen Modernisierungsarbeiten erfolgen gleichzeitig.»

Auch die Fassade erhält einen neuen Anstrich und auf dem Dach wird eine Fotovoltaikanlage installiert. Während der Umbauarbeiten bleiben die Geschäfte offen.

Ausgenommen ist das Restaurant. Das ist seit dem vergangenen Wochenende geschlossen. Die Modernisierung dauert rund vier Wochen. Die Filiale wird voraussichtlich am 18. August wieder geöffnet. «Nach aktuellem Stand sind wir bei der Revitalisierung in Reinach planmässig unterwegs», sagt Fuss. «Im Zusammenhang mit der weltweiten Lage in der Wirtschaft kam es bei der Beschaffung einzelner Komponenten zu Herausforderungen.» Diese habe man bisher aber allesamt gemeistert.