70 Jahre Postraub Reinach: Zwei Zeitzeugen erzählen

Reinach 70 Jahre nach dem berühmten Postraub: Zwei Zeitzeugen erzählen Im Januar 1952 wurde das beschauliche Dorf durch die Verbrechen von Deubelbeiss und Schürmann erschüttert. Auch heute hallen die unglaublichen Ereignisse noch nach. Hansruedi Woodtli und Andreas Huber schildern ihre Erfahrungen. Valérie Jost Jetzt kommentieren 20.01.2022, 05.00 Uhr

Mit Deubelbeiss und Schürmann hielt der Begriff «Gangster» Einzug in die Schweizer Schlagzeilen. Ihre Verbrechen hatten eine Tragweite, die «die friedliche Insel Schweiz» erschütterte. Bild: AT 1952

Die Grippe. Die Grippe, die ihre sechsmonatige Tochter plagte, war es, die Theres Huber wachgehalten hatte, in dieser Nacht auf den Freitag, den 25. Januar 1952, diese Nacht, in der das beschauliche Reinach auf einen Schlag zum Schauplatz der «grössten Schiesserei der Schweizer Kriminalgeschichte» wurde und das Gangsterduo Ernst Deubelbeiss und Kurt Schürmann zum Synonym des Schreckens. Wäre sie nicht wach gewesen, hätte sie die Klopfgeräusche, welche die Heizungsrohre aus dem Postraum zu ihr hoch in die Wohnung im zweiten Stock trugen, wohl nicht gehört – und Deubelbeiss und Schürmann wäre vielleicht der perfekte Coup gelungen.

Aber sie hörte sie. Und sie weckte ihren Mann Traugott, den Versicherungsbeamten, und der wiederum den Polizeigefreiten Ammann. Der drückte Huber einen Revolver in die Hand und wies ihn an, den Räubern, die sich in der Post am Tresor zu Schaffen gemacht hatten, «Halt!» entgegenzuschreien, wenn sie aus dem Gebäude kämen – und sollten sie nicht Folge leisten, auf sie zu schiessen. Geschossen wurde in dieser Nacht viel. 108 Projektile sollten am Tag danach gezählt werden. Aber nur eine einzige Kugel aus Ammanns Waffe traf, Schürmann wurde bei der Flucht an der Schulter verletzt.

Der inzwischen verstorbene Versicherungsagent Traugott Huber (links) hat im Auftrag des Dorfpolizisten auf die Räuber geschossen. Ringier Bildarchiv

«Mein Vater tat wie geheissen, handelte aber im Affekt», so Andreas Huber (63), Sohn von Theres und Traugott Huber. Es sei seinem Vater aber erst später bewusst geworden, welcher Gefahr er sich wirklich ausgesetzt habe. «Er erzählte mir, er habe zwar geschossen, aber ohne zu wissen, wohin.» Keiner der Schüsse traf die beiden Räuber, doch die schossen zurück – mit Maschinenpistolen, die sie zuvor gestohlen hatten. Wie durch ein Wunder wurde Traugott Huber nicht getroffen. «Wäre diese Nacht anders ausgegangen, würde es mich nicht geben», sagt Andreas Huber. Eine der Kugeln habe jedoch den Hut eines Velofahrers durchgeschlagen, der auf dem Weg zur Arbeit war. Hubers Mutter wusste bis zur Flucht von Deubelbeiss und Schürmann nicht, ob ihr Mann noch lebte – «dass er mir auf meine Rufe antwortete, war mein eindrücklichstes Erlebnis», erzählte sie vor einigen Jahren an einem Podium.

In Reinach ging es zu wie bei der Fasnacht

Das kleine Dorf wurde durch den Postraub regelrecht erschüttert. Hansruedi Woodtli, inzwischen pensionierter Sekundarlehrer aus Leimbach, war damals 13 Jahre alt und besuchte die Bezirksschule in Reinach, direkt neben der Post. «Es wimmelte nur so von Leuten und Polizei», erzählt er. Das «Aargauer Tagblatt» schrieb damals von parkierten Autos mit den Nummernschildern der verschiedensten Kantone, «und wer nicht im Bilde war, hätte vielleicht meinen können, dass in Reinach bereits die Fasnacht begonnen habe».

Der Postraub beschäftigte die Medien wochenlang. Bild: AT 1952

Polizist Ammann habe allen Anwesenden berichtet, was vorgefallen war und wie er auf die Räuber geschossen (und einmal auch getroffen) hatte. «Auch der Abwart war dabei gewesen, er hatte durchs Fenster auf Schürmann gezielt, aber nicht geschossen», erzählte Woodtli. In der Pause hätten die Schulkinder den Abwart umringt und atemlos seinen Erzählungen gelauscht.

Von Gangsterromantik bis zu Angst vor Rache

Der Streifschuss an der Schulter sei Schürmann zum Verhängnis geworden, so Woodtli: Der Schlummermutter sei im Bad ein blutiger Wattebausch aufgefallen, worauf sie die Polizei informierte. Diese ermittelte in mehrere Richtungen und folgte jeder Spur – schliesslich wurden die beiden Räuber am 11. Februar 1952 gefasst. Das ganze Ausmass der Geschichte zeigte sich erst danach: Deubelbeiss und Schürmann waren es auch gewesen, die vor dem Postraub den Zürcher Bankier Armin Bannwart entführt und ermordet hatten.

Woodtli hatte mit den beiden Tätern trotzdem ein gewisses Mitleid, wie er erzählt. Am Podium vor einigen Jahren sprach er etwa von «Gangsterromantik» und heute sagt er: «Die beiden hatten ja gute Vorsätze. Ich hatte in der Zeitung gelesen, sie hätten mit dem Geld ihre eigene Partei gründen wollen.»

Für Hubers war die Verhaftung dagegen eine grosse Erleichterung, wie Andreas Huber erzählt: «Meine Eltern hatten nach der Tat noch lange Angst vor einem Racheakt. Vor allem später, als Deubelbeiss’ Freilassung diskutiert wurde.» Doch er kam erst sehr spät frei und lebte wie Schürmann seine letzten Jahre in Freiheit unter falschem Namen. Die beiden Gangster starben 2005 und 2006. Unsterblich aber bleibt ihre Geschichte: «Wenn du nicht brav bist, kommt der Deubelbeiss!» prägte als Drohung eine ganze Generation von Kindern; Hörspiele, Theaterstücke und gar ein Buch wurden über den Postraub geschrieben. Und selbst heute noch, 70 Jahre danach, hallt sie nach.

Zweieinhalb Wochen nach der Tat in Reinach wurden Deubelbeiss und Schürmann gefasst. Bild: AT 1952

