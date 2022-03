Reinachs neuer Ammann Jules Giger ist zwei Monate im Amt

Reinach «34 Jahre übergibt man nicht auf ein Mal»: So meistert Reinachs neuer Ammann die neue Position und den Beruf als Lokführer Jules Giger ist seit zwei Monaten Gemeindeammann von Reinach. Was seine erste Amtshandlung war und wobei ihm sein Vorgänger hilft. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 02.03.2022, 18.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jules Giger, seit ein paar Wochen der neue Gemeindeammann von Reinach, im Gemeindehaus. Chris Iseli

«Das erste Telefon war von der Gemeindekanzlei Leimbach», sagt Jules Giger. Seit Anfang Jahr ist er der neue Gemeindeammann von Reinach. Er tritt in die Fussstapfen von Martin Heiz, der das Amt 34 Jahre lang innehatte. Der Anruf aus Leimbach sei gekommen, weil deren Gemeindeschreiber krankheitsbedingt ausgefallen sei, erzählt Giger in seinem neuen Büro. Zu Beginn habe Leimbach ein wenig Unterstützung gebraucht. «Natürlich haben wir geholfen.» Gigers Schwiegervater Karl Maurer war übrigens jahrelang Ammann in Leimbach.

Neben dem Aushelfen sind unter anderem der Verkehr, die Suche nach einem Standort für das Feuerwehrmagazin und die Fussballplatzsanierung Projekte, die bei Giger ganz oben auf der Prioritätenliste stehen.

«Impuls zusammenleben» ist Chefsache

Bereits sieben Gemeinderatssitzungen haben stattgefunden, seit Giger Ammann ist. «Anfangs war es sehr ungewohnt, die Sitzungen zu leiten», sagt er. In Reinach sei es üblich, dass jeder Gemeinderat vor allem über sein eigenes Ressort Bescheid wisse, was mehr als genug sei. «Beispielsweise hat Bruno Rudolf als Vorsteher des Schulwesens alle Hände voll zu tun, wegen der Auflösung der Schulpflege.» Er als Ammann müsse nun überall informiert sein. Das hat unter anderem zur Folge, dass sein Kalender nur wenige Wochen nach Amtsantritt von Gemeinde-Terminen übersät ist – und das nicht nur an den dafür bestimmten Tagen.

Jules Giger bei der Feier seines Wahlsiegs im November 2021. Natasha Hähni

Dazu kommt, dass sich Giger in viele Projekte noch einlesen muss. Auf seinem Schreibtisch stehen zurzeit vier grosse, gelbe Ordner. «Die sind mit Projekten von ‹Impuls zusammenleben› gefüllt», so Giger. Dazu gehört auch das Sprachförderungsprojekt für Vorschulkinder. Bis Ende 2021 war Martin Heiz Geschäftsführer der Organisation. Die Stelle hat nun Jürg Neueschwander inne. Gemeinderätin Pia Müller, die das Ressort Soziales innehat, war mit Heiz am Projekt beteiligt. Bei der Ressortverteilung habe Müller das Projekt Giger überlassen. «Ich denke, sie fand es wichtig, dass der Ammann weiter dabei ist», so Giger.

Hunderte Überstunden helfen ihm zurzeit

Unterlagen sind nicht das Einzige, was Martin Heiz in seinem Büro hinterlassen hat. Giger läuft zu einem der Wandschränke im Büro: «Eine Vase, Bilder und Bücher hat er auch hier gelassen.» Kontakt mit Heiz habe er bisher aber nicht viel gehabt. «Ich glaube, er geniesst seinen Ruhestand und die Zeit mit seiner Familie», so Giger. Zweimal brauchte Giger bisher Hilfe. «Beide Male ist er dafür ins Gemeindehaus gekommen», sagt er. Dabei ging es vor allem um die Suche nach Unterlagen.

«34 Jahre im Amt kann man natürlich nicht einfach auf einen Schlag übergeben.»

Die neue Amtsperiode bringt auch einige Veränderungen mit sich. «Die Aktenauflage ist neu elektronisch», so Giger. So können die Gemeinderäte ihre Geschäfte jetzt auch im Homeoffice oder unterwegs erledigen. «Federführend bei der Umstellung war die Gemeindekanzlei.»

Weiter überlege er sich, die Gemeindeversammlungen etwas anzupassen. «Etwas mehr Visualisierungen könnte ich mir vorstellen», sagt er. Auch habe er schon daran gedacht, andere Gemeinderatsmitglieder mehr zu Wort kommen zu lassen. «Das entscheide aber nicht ich alleine.» Zudem sei jetzt auch noch zu früh für Änderungen. Schliesslich seien die bisherigen Praktiken alle bewährt. «An den ersten zwei Gemeindeversammlungen werde ich bestimmt nichts ändern.» Wie es dann weiter geht, wolle er dann mit dem Gemeinderat besprechen.

Zeit für die Arbeit in der Gemeinde hat der Lokführer dank guter Planung: «Ich habe über 300 Stunden Überzeit angesammelt.» Diese erlauben es Giger, trotz 100-Prozent-Pensum genug Zeit für das neue Amt zu haben, immer montags und dienstags. Ab September geht er in Teilpension. «Ab dann arbeite ich noch 60 Prozent.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen