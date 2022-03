Regionale Wirtschaft Erowa AG investiert in Büron 25 Millionen Franken – warum sie nicht in Reinach ausbaut Die Reinacher Firma baut in Büron in Luzerner Surental für rund 25 Millionen Franken ein neues Produktionsgebäude. «Hier ist uns die Gemeinde gut gesinnt», heisst es. Peter Weingartner Jetzt kommentieren 04.03.2022, 11.09 Uhr

Neben der Speicherbibliothek in Büron baut die Firma Erowa ein neues Gebäude. Mit diesem Neubau bekennt sich Erowa, der auch das Schloss Rued gehört, klar zum Standort Büron. 1984 bezog die in Reinach AG beheimatete Firma ihren ersten Neubau in Büron. «Die Gemeinde Reinach hat sich 50 Jahre nie um uns gekümmert; hier ist uns die Gemeinde gut gesinnt», begründet Erowa den Ausbau im Luzerner Surental.

Doch das ist nicht der einzige Grund. «Büron ist attraktiv durch seine Nähe zu Sursee mit dem Autobahnanschluss», sagt CEO Stephan Neeser. Zudem hätte man einen Bahnanschluss gleich vor der Tür. Der Betrieb in Reinach mit rund 45 Mitarbeitenden bleibt bestehen.

Die Investition in den Neubau ermöglicht bisher ausgelagerte Produktionsbereiche in Kirchberg BE und Büron (Sägerei Wyss, sowie ATO Immobilien- und Handels AG, ehemals Superba) zu integrieren und lässt weiteres Wachstum zu, aktueller Bestand 235 Vollzeitstellen. Weiterhin bestehen bleibt der bisherige Standort an der Knutwilerstrasse.

Erdsonden und Fotovoltaik

Geplant ist neben den Bahngeleisen ein dreistöckiges Gebäude. Wegen des instabilen Untergrunds kommen 30 Meter lange Pfähle mit einem Durchmesser von 60 Zentimetern zum Einsatz. «180 Pfähle werden zur Energiegewinnung mit Sonden ausgestattet», sagt Neeser.

80 Prozent des Energiebedarfs werde damit abgedeckt; für 20 Prozent verwendet man Pellets. Zudem wird das Dach mit einer Fotovoltaikanlage versehen. Vorgefertigte Holzfassadenelemente mit einer Metallverkleidung leisten ebenfalls einen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

So soll das neue Erowa-Gebäude in Büron dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Auf der Parzelle von 11'500 Quadratmetern entsteht der Neubau. Die Gesamtfläche aller drei Stockwerke beträgt 13'000 Quadratmeter mit einem Volumen von 89'000 Kubikmetern. Das Gebäude wird 80 Meter lang und 50 Meter breit. Teil des Baus ist ein Hochregallager.

Was macht denn Bürons grösster Arbeitgeber konkret? Erowa ist weltweit in den Bereichen Produktions- und Präzisionsmechanik sowie Werkzeug- und Formenbau tätig. Die Firma unterstützt ihre Kunden durch moderne Fertigungstechnologie, um deren Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

Konkret geht es darum, durch Automation und Robotik mehr Rendite auf Investitionen zu erreichen. Noch konkreter: Produktionsmittel, also Maschinen, sollen möglichst übers ganze Jahr, Tag und Nacht produzieren, und dies mit möglichst geringem personellem Aufwand und ohne Zeitverluste durch Umrüsten.

Die Liste der Kunden ist lang: Sie kommen aus den Industriebereichen Spielzeug, Uhren, Telekommunikation, Luftfahrt, Medizinaltechnik oder Automobil.

Alles aus einer Hand

«Dank Innovationen und Erfindungen hat sich Erowa zum Marktleader entwickelt: Als einzige Firma kann sie Spannsysteme, Einstell- und Messmittel, Beladeroboter und die Integration von Software für Prozessleitsysteme aus einer Hand anbieten», sagt der alleinige Besitzer und Verwaltungsratspräsident Hans Hediger, der die Firma 1970 in Reinach gegründet und zur heutigen internationalen Grösse und Bedeutung geführt hat.

Ein Trumpf der Firma: Sie bietet von der Beratung über die Entwicklung, die Produktion, den Vertrieb bis zum Service alles an. Dafür muss man vor Ort sein. Erowa ist weltweit vertreten und in zwölf Ländern mit ihren Tochtergesellschaften präsent, meist für Vertrieb und Service.

In China, Deutschland und Polen werden zudem Produkte entwickelt und produziert. Global beschäftigt Erowa über 550 Mitarbeitende, wovon 280 Mitarbeitende in der Schweiz tätig sind.

Der Spatenstich für das neue Gebäude ist noch in diesem Frühjahr vorgesehen.

