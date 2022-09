Vermehrt Rothirsch-Sichtungen im Wynen- und Suhrental

Region Der «König der Wälder» ist zurück in der Region: Rothirsch-Sichtungen häufen sich In den Wäldern der Region werden wieder Rothirsche gesichtet. Vor 150 Jahren war das grösste heimische Wildtier ausgerottet. Thomas Fürst und Natasha Hähni 30.09.2022, 05.00 Uhr

Die Rückkehr der rund 200-Kilo-Tiere erfreut die Jäger mehr als die Förster. zvg / Pro Natura

Wer mit dem Auto in Waldpassagen unterwegs ist, muss sich in Zukunft etwas mehr auf seine Umgebung achten. Der Grund: Immer öfters werden in der Region Rothirsche gesichtet. «Wenn man mit 80 Stundenkilometern in einen Hirsch fährt, dann wird es lebensgefährlich. Für die Autoinsassen», erklärt Lucio Stanca, Jäger und Leiter des Altersheims in Muhen. Noch vor knapp 150 Jahren war das 200-Kilo-Tier in der Gegend ausgerottet.

Seit 2010 breitet sich der «König der Wälder» wieder in der Region aus. Wie Max Buchser von der Jagdaufsicht Hirschthal erzählt, seien in den letzten Monaten drei Rothirsche in ihrem Jagdrevier gesichtet worden. «Ein grosser Hirsch, Kälber und eine Kuh.» Auch im Wynental wurde laut Jagdaufsicht je ein Tier in Unterkulm, Oberkulm und in Menziken gesehen. Über die Täler sind die Rothirsche wohl bereits im vergangenen Jahr in die Region Lenzburg gelangt, wie Oberförster Matthias Ott damals gegenüber dem «Lenzburger Bezirks-Anzeiger» sagte. Damals hielt eine Wildtierkamera der Jagdgesellschaft Lenzhard einen Jungen Hirsch in Staufen fest.

In Hirschthal hielt die Wildtierkamera unter anderem eine Hirschkuh und Kälber fest. zvg

Die allmähliche Rückkehr des Waldkönigs ist Stanca zufolge auf das revidierte Wald- und Wildkonzept des Bundes zurückzuführen. Bis 2010 gab es in der Schweiz einerseits klar bestimmte Zonen, in denen Rotwild akzeptiert wurde, andererseits rotwildfreie Zonen. «Tauchte ein Rothirsch in einer rotwildfreien Zone auf, war er automatisch zum Abschuss freigegeben.»

Zehn Hirsche dürfen geschossen werden

Mit der Einführung des neuen Konzepts vor zwölf Jahren wurde Rotwild unter Schutz gestellt. Daraufhin erarbeitete der Kanton Aargau innert kürzester Zeit einen Massnahmenplan. Der sah vor, die natürliche Wiederbesiedlung des Rotwilds im Kanton zuzulassen, wobei allerdings die jeweilige Bestandesgrösse dem vorhandenen Lebensraum angepasst werden sollte.

Mit dem Ziel, einerseits die waldbauliche Entwicklung nicht zu gefährden und andererseits Wildschäden zu vermeiden. Aktuell sei in den Wäldern der Region der Verbiss zwar sichtbar, für den Forst bewege er sich aber in tragbarem Rahmen, weil er vor allem bei Weichhölzern wie Erle, Weide oder Holunder festzustellen sei.

Nachdem in einer ersten Phase von 2010 bis etwa 2015 nur Hirschmännchen in die Region kamen, welche in der Brunftzeit wieder verschwanden, liessen sich in einer zweiten Phase zwischen 2016 und 2018 auch Hirschweibchen (Alttiere) beobachten, die aber im September ebenfalls die Brunftplätze aufsuchten.

Erst seit knapp drei Jahren bleiben die Tiere tendenziell in der Gegend und es wurden Rudelbildungen beobachtet. Seither darf der Hirsch auch wieder gejagt werden. Aktuell sind zehn zum Abschuss freigegeben. Wie Stanca sagt, findet er es grundsätzlich «einfach grossartig, dass eine so grosse Tierart nach so langer Zeit wieder in unseren Lebensraum zurückkehren konnte».