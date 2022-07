«Schifflände» in Birrwil zählt zu den schönsten Orten am Wasser

Ranking Das Restaurant «Schifflände» in Birrwil zählt zu den schönsten Schweizer Locations am Wasser Das Gourmet-Magazin «Falstaff» hat die schönsten Schweizer Orte am Wasser in einem Ranking zusammengefasst. Dort ist das Restaurant «Schifflände» in Birrwil ganz oben mit dabei. 12.07.2022, 12.49 Uhr

Restaurant Schifflände Birrwil (27. Juli 2013) Archivbild: Urs Helbling

Der Kanton Aargau zählt als Wasserkanton der Schweiz. Die Aare, Reuss, Limmat, der Rhein und der Hallwilersee prägen die Landschaft. Nun hat das Gourmet-Magazin «Falstaff» mit einem Publikumsvoting die schönsten Schweizer Orte am Wasser gekürt.

In der Rangliste findet sich auf Platz 4 das Restaurant «Schifflände» in Birrwil. Es liegt am westlichen Ufer des Hallwilersees und wurde im April 2021 zum zweiten Mal wiedereröffnet.

Die Top-10 des «Falstaff»-Rankings:

Die Rangliste wird vom Basler Lokal «Le Rhin Bleu» getoppt. Das Restaurant direkt über dem Rhein gewann gemäss «Falstaff» mit beinahe 45 Prozent aller Stimmen das Rennen um die beliebteste Location am Wasser in der Schweiz. Zum Vergleich: Das Restaurant «Schifflände» in Birrwil erhielt acht Prozent der Stimmen. (fan)