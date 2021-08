Polizeieinsatz Entwischte Schlange sorgt in Kölliken für Aufregung Mitten auf der Strasse fanden Passanten am Sonntag eine Kornnatter. Auch ein Fünfjähriger durfte beim tierischen Polizeieinsatz mithelfen. 09.08.2021, 17.20 Uhr

Ein Fünfjähriger «half» der Polizei beim Schlangen-Einsatz. Christian Kofler

Auf Christian Kofler wartete eine Überraschung, als er am Sonntag mit seiner Familie auf dem Velo unterwegs war. An der Richtergasse in Kölliken traf er auf eine Gruppe Leute, welche eine Schlange auf der Strasse beobachtete. «Sie lag regungslos auf der Strasse. Offenbar hatte sie kalt und wollte sich an der Sonne aufwärmen», sagt er zu «ArgoviaToday».