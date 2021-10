Millionen-Geschenk für Alt Bundesrat Kaspar Villiger

Pfeffikon Millionen-Geschenk für Kaspar Villiger – Auszonung des Grundstücks wurde abgelehnt An der Aargauer Kantonsgrenze lehnte das Volk die Auszonung des Landes rund um das Elternhaus des alt Bundesrats überraschend ab. Urs Helbling Jetzt kommentieren 01.10.2021, 05.00 Uhr

Das Elternhaus der Villigers steht auf einem kleinen Hügel in der Bildmitte unmittelbar hinter den Bäumen. Die Wiese gehört Corina Villiger Christ, diejenige hinter dem Strässchen (kaum sichtbar) dem alt Bundesrat Kaspar Villiger. Urs Helbling

Im oberen Wynental tut man sich zunehmend schwer mit den Folgen des im Frühling 2014 in Kraft getretenen neuen Raumplanungsgesetzes. Das hat die Diskussion über die Auszonung des Einfamilienhaus-Landes «Mairüti» in Zetzwil gezeigt. Und jetzt ist unmittelbar an der Kantonsgrenze an einer Gemeindeversammlung in Rickenbach LU eine Serie von bemerkenswerten Entscheiden gefällt worden. Dort hat sich der Souverän gegen acht Auszonungen ausgesprochen. Eine einzige wurde gutgeheissen. Als Landbesitzer betroffen ist der ehemalige Industrielle Daniel Gautschi (Alu Menziken).

Von den abgelehnten Auszonungen profitiert die Familie Villiger: Primär alt Bundesrat Kaspar Villiger, aber auch seine Nichte Corina Villiger Christ (die Tochter des Cigarren-Produzenten Heinrich Villiger).

Kaspar Villiger, hier auf einem Foto aus dem Jahr 2018 in Luzern. Urs Flüeler / KEYSTONE

«Damit die Familie in der Heimatgemeinde bauen kann»

Pfeffikon ist seit 2013 ein Dorfteil von Rickenbach (3486 Einwohner) und liegt unmittelbar an der Grenze zu Reinach. In Pfeffikon liegt das Stammhaus der ­Zigarrenfabrik Villiger Söhne AG. Es hat etwa 100 Angestellte. Die Firma Villiger war seit jeher ein Familienunternehmen. Seit der Wahl von Kaspar in den Bundesrat gehört es Heinrich Villiger. Die beiden Brüder sind an bester Lage im Dorf aufgewachsen. In einer Villa auf einem kleinen Hügel, umgeben von viel Grün – in Fussdistanz zur Fabrik.

Dieses Grün war nun Gegenstand der Gemeindeversammlung. Der Gemeinderat von Rickenbach steht unter Druck des Kantons, Land auszuzonen. Die beiden insgesamt 50 Aren grossen Parzellen waren dafür naheliegend. Erstens ist vor 2018 kein Baugesuch eingereicht worden, zweitens liegt das erschlossene Land etwas peripher, drittens haben die Eigen- tümer keine Überbauungsabsichten.

So schrieb etwa der alt Bundesrat in seiner Einsprache gegen die Auszonung, eine Bebauung oder der Verkauf der Fläche seien zurzeit nicht vorgesehen. Die Grundstücke hätten jedoch einen ideellen Wert im Zusammenhang mit der Familiengeschichte, wird Villiger in der Gemeindeversammlungsvorlage zitiert. Die Parzellen seien vom Vater geerbt, einzelne Flächen seien familienintern weiterverkauft worden. «Dem Einsprecher ist es wichtig, Bauland in Pfeffikon zu behalten, damit die Familie in der Heimatgemeinde bauen könne», heisst es.

Villiger hatte sogar eine teilweise Auszonung vorgeschlagen, doch der Gemeinderat beharrte auf der ganzen Fläche: «Auch der persönliche Wertverlust aufgrund der Rückzahlung ist angesichts der gewichtigen öffentlichen Interessen in Kauf zu nehmen», heisst es in den Gemeindeversammlungsunterlagen. Das Anliegen, Bauland für zukünftige Bauprojekte der Familie zu behalten, sei zwar nachvollziehbar, stehe jedoch im Widerspruch zum übergeordneten öffentlichen Interesse und zu den Grundsätzen des haushälterischen Umgangs mit dem Boden und der Verfügbarkeit von Bauland.

164 Rickenbacher stimmten für Kaspar Villiger

Der Gemeinderat machte die Rechnung ohne den Souverän: Im Kanton Luzern muss die Gemeindeversammlung über nicht erledigte Einsprachen im Rahmen von Revisionen der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) befinden. Darum ist der Fall Villiger auch so gut öffentlich dokumentiert.

An der Versammlung vom Montag nahmen 485 Stimmberechtigte teil. Die Abstimmungsergebnisse lassen sich so interpretieren, dass an der Gmeind eine Dynamik gegen Auszonungen entstanden ist. Kaspar Villiger war mit seiner Einsprache als siebter, seine Tochter, die Dorfärztin Corina Villiger, als achte daran. Der alt Bundesrat war nicht zugegen, er hätte auch nicht zur Versammlung sprechen können, weil er heute in Zug wohnt. Es hat niemand für ihn gesprochen. Auch seine Nichte referierte nicht.

Während die meisten Beschlüsse «grossmehrheitlich» gefällt worden sind, wurde bei Kaspar Villiger ausgezählt: Der Souverän sprach sich mit 164 zu 121 Stimmen gegen die beantragte Auszonung aus. Das Land des 80-Jährigen FDP-Politikers bleibt damit Bauland. Er besitzt etwa 39 der 50 Aren. Bei einem Quadratmeterpreis von 500 Franken hat es auf dem Papier einen Wert von Grössenordnung 1,5 Millionen Franken. Dieses Geld hätte Villiger verloren, wenn sein Grundstück ausgezont worden wäre.