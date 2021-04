Pandemie «Es könnte sein, dass ich nicht die erste Wahl bin»: Aargauer Jugendliche fürchten wegen Corona um ihre Zukunft Wynentaler Jugendliche zwischen 15 und 20 Jahren haben mit der AZ über ihre Hoffnungen und Ängste nach einem Jahr der Pandemie gesprochen. Flurina Dünki 10.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schüler mit Maskenobligatorium im Schulhaus. (Symbolbild) Keystone

Sie stehen die Pandemie als Lernende durch, als Schüler und Schülerinnen oder in ihren ersten Berufsjahren: Der Alltag von Jugendlichen und jungen Erwachsenen wurde durch Corona während eines prägenden Lebensabschnitts auf Pause gestellt. Eine Zeit, in der sie sich vom Elternhaus abnabeln und einen Beruf lernen würden und viel Zeit mit Gleichaltrigen verbringen würden.

Die AZ hat im regionalen Freizeithaus Onderwerch in Reinach mit Jugendlichen zwischen 15 und 20 Jahren über ihre Erlebnisse, Sorgen und Wünsche nach einem Jahr Pandemie gesprochen. Darunter ist ein Fachmittelschul- und ein Oberstufenschüler sowie Lernende der Berufe Betonwerker, Logistiker, Bäcker-Konditor und Fachperson Gesundheit. Ihre Aussagen werden auf ihren Wunsch hin anonymisiert wiedergegeben.

Lernende müssen während der Arbeit etwas lernen, deshalb darf man sie auch nicht in Kurzarbeit schicken. So sei er jeden Arbeitstag ins Geschäft gegangen, manchmal aber nur für ein paar Stunden, sagt der 18-jährige Logisiklernende. Sein Arbeitgeber sei stark auf ein funktionierendes Exportgeschäft angewiesen, das zeitweise eingebrochen sei. Er hatte mehr Freizeit, aber was konnte er damit anfangen? «Nüt Gschids.» «Bei uns gab es auch keine Arbeit, ich bin aber trotzdem hingegangen», sagt der angehende Betonwerker. «Ich habe sehr viel aufgeräumt und geputzt».

«Ich war froh, als wir wieder in die Schule konnten», sagt ein Lernender im letzten Lehrjahr. Es sei ziemlich blöd, wenn man die Lehrerin nichts fragen könne. Den Start des Home Schooling haben alle ziemlich chaotisch im Kopf - sowohl sie wie auch die Lehrer und Lehrerinnen seien über die Stolpersteine von Organisation, Technik und Unterrichtsdynamik gefallen. Auch die Lehrpersonen hatten es gemäss ihren Aussagen alles andere als leicht. Manche Schüler seien zum virtuellen Unterricht nicht aufgetaucht, andere hätten die Kamera nicht angestellt, weil sie im Piyama oder beim Kochen gewesen seien, erinnern sich einige Jugendliche im Raum - wobei der eine oder die andere vom eigenen Schabernack spricht. «Zu Beginn hat bei uns alles nur auf dem Windowssystem funktioniert», erinnert sich ein Lernender.

Die Umstellung auf Home Schooling hat nicht bei allen Jugendlichen gut funktioniert. (Symbolbild) Keystone

«Immer wieder gab es andere Regeln», erinnert sich der angehende Bäcker: «Wir gingen vom Home Schooling zurück in die Schule und dann gleich wieder ins Home Schooling.» Im Gespräch wird klar: nach über einem Jahr des Hin und Hers plangen die Jungen nach Kontinuität. Dass ein Zustand so bleibt, wie er ist und dass man weiss, woran man ist. Die unstete Situation verunsichert die Jugendlichen: Die einen von ihnen wussten wegen des Virus bis knapp vor der Lehrabschlussprüfung nicht, ob diese überhaupt stattfinden.

«Ich habe weniger gelernt im Home Schooling.»

Das sagt mancher Jugendlicher im Raum. Weil der Lehrer die Materie am Bildschirm erklären musste. Weil das Unterrichtsmaterial nicht dafür gemacht ist, von einem Tag auf den anderen auch online zu funktionieren. Weil die Disziplin von Mitschülern und auch die eigene, nachliess. Viele in der Runde fürchten, einen Stempel aufgedrückt zu kommen. Auch aus Gründen, sie ungerechtfertigt empfinden. Sie befürchten, bei einem Bewerbungsgespräch hören zu müssen, ihre Berufsbildung sei weniger wert, ihre Prüfungen seien wegen Corona milder bewertet worden, ihre Abschlussexamen hätten in reduzierter Form stattgefunden. «Es könnte sein, dass ich nicht die erste Wahl bin», sagt der angehende Betonwerker. Und nicht nur bezüglich Schulstoff fürchten sie eine Abwertung. Den Lehrlingen, deren Betriebe nichts zu Arbeiten hatten, fehlt die Praxis.

Lernende sind zwar aktuell in ihren Betrieben, Arbeit haben sie aber nicht immer. (Symbolbild) Keystone

«Meine Möglichkeiten verschwinden», sagt der Bäckerlehrling wenn er an seine Berufschancen denkt. Für Bäckereien werde die Lage immer kritischer

«und von jenen, die noch ein Restaurant angeschlossen hatten, sind schon viele zugegangen».

Auch in der Metallbranche gebe es viele Kündigungen, sagt der Logistiker.

«Es gibt keine Spontaneität mehr, alles ist geplant», sagt der Fachmittelschüler. Vor Corona sei man nach Feierabend einfach mal losgezogen ohne zu wissen, wer sich im Laufe des Abends noch dazugesellen würde. «So hat man auch neue Leute kennengelernt.» Heute, sagt die angehende Fachfrau Gesundheit, mache man immer mit denselben Kollegen ab. Die, die man am besten kennt. Neue lerne man kaum kennen.

Die «Jammer-Jugend», den Ausdruck haben alle im Onderwerch-Raum schon gehört. Sie fragen sich, ob das bedeutet, dass sie sich über ihre Situation nicht mehr beklagen dürfen, während den Erwachsenen das erlaubt ist. «Wegen unseres Alters können wir uns in der Gesellschaft generell weniger wehren», findet der eine Lernende. «Dann müssen wir uns doch bemerkbar machen.»

Die Ausschreitungen von Jugendlichen in St. Gallen vergangene Woche hätten die Sicht der Erwachsenen auf sie noch negativer geprägt. «Danach wurde uns allen ein Stempel ausgedrückt», sagt ein Lernender. «Politiker posten bereits Abwertendes in Twitter unter dem Hashtag #jugendschweiz.» Ein Nicken geht durch die Runde am Tisch.

Die Krawalle in St.Gallen schaden der Jugend im Endeffekt. Michel Canonica

Jeder weiss genau, was schon lange anstehen würde: «ein Fest organisieren, ohne gross zu planen», «an ein grosses Festival gehen», «richtig arbeiten können», «nach Japan reisen», «einen Tag ohne Maske verbringen».

«Ich würde so gerne zu meinem 18. Geburtstag ein grosses Fest machen», sagt die baldige Pflegerin. Die Jugendlichen haben Meilensteine und stolze Alter erreicht, die nicht gefeiert werden konnten. Die Umarmungen und Schulterkplopfen, die dem Ego Aufwind geben, blieben aus und können nicht nachgeholt werden.