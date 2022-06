Othmarsingen Wandelnde Kunstwerke und eine Autopanne: So farbenfroh war das Jugendfest Othmarsingen Am Othmarsinger Jugendfest liefen Schulklassen, Feuerwehr und der Samichlaus durch die Strassen. Natasha Hähni 26.06.2022, 21.49 Uhr

Impressionen des Umzugs am Jugendfest Othmarsingen. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung

In der Ferne ist bereits ein Trommeln zu hören. Vor der Gemeindekanzlei haben sich um die 100 Menschen versammelt, um den Jugendfestumzug bei Sonnenschein zu bestaunen. Viele davon sind Familienmitglieder der Schulkinder, die am Umzug mitlaufen. Die Sirenen der Feuerwehr – die ebenfalls mitläuft – signalisieren, dass der Umzug nicht mehr weit weg ist. Die ersten Eltern haben bereits ihr Handy gezückt.

An der Lenzburgerstrasse kehrten alle um

Kurz nach 10 Uhr morgens laufen die ersten Kinder mit ihren Trommeln um die Ecke. Auf den musikalischen Start folgt eine Schulklasse mit selbstgemachten Bilderrahmen, die immer zwei Kinder gemeinsam tragen. Durch die mit farbigen Knöpfen, Pfeifenputzern oder Papierfiguren verzierten Rahmen blicken die Kinder in die Zuschauermenge. Als Nächstes folgten «Künstler» in weissen Kitteln, die mit Farbe verschmiert waren. Sie verteilten Süssigkeiten ans Publikum und wurden von einem Oldtimer begleitet, an dem Dutzende Ballone befestigt waren, sodass das Fahrzeug an das Haus im Pixar-Film «Oben» erinnerte.

Weitere Klassen waren als Blumen oder Konfetti verkleidet. Die Regionalfeuerwehr nahm gleich mit dem Feuerwehrauto am Umzug teil. Vorausfahren durfte aber ein Feuerwehrmann auf einer Art Minigokart. An der Lenzburgerstrasse kehrten alle Umzugsteilnehmenden wieder um und liefen entlang der Hendschikerstrasse zurück, was dazu führte, dass die Kinder die Kostüme der anderen Klassen und Vereine von nahem betrachten konnten.

Die jüngeren Kinder waren sichtlich beeindruckt von den Kostümen der älteren Schülerinnen und Schüler sowie vom Theaterwagen, auf dem ein Käfig mit einer Prinzessin stand. Den Weg zurück bestritt der Feuerwehr-Gokart-Fahrer nicht auf seinem Gefährt, welches Biergaschos als Sitzfläche hatte.

Der Wagen mussten die Männer zu dritt ziehen. Als letzter im Umzug fuhr ein Samichlaus auf einem E-Trottinett. Am Trottinett stand auf einem Papier: «Ho ho ho». Als alle Gruppen gewendet hatten, schlossen zwei den Umzug mit dem Chlauschlöpfe ab.