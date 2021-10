Die besten Crews der Schweiz messen sich im Reinacher Onderwerch

Onderwerch «Sie gehören zu den Besten des Landes»: In Reinach misst sich die Schweizer Tanz-Elite – bald sollen Wynentaler dazugehören Am 30. Oktober findet in Zusammenarbeit mit dem Reinacher Onderwerch ab 17 Uhr eine neue Dance-Competition statt. Mit dabei: zehn der besten Hip-Hop-Crews des Landes. Natasha Hähni 28.10.2021, 05.00 Uhr

Die «DCL Delegation Crew» aus Langenthal nimmt an der «L!T Dance Competition» in Reinach teil. Gregely Nyirö/zvg

Mehrere Schweizer-Meister-Titel, Musikvideos, Fernsehshows und unzählige Bühnenauftritte: Die sechs Tanz-Crews (Gruppen), die am Samstagabend im Regionalen Freizeithaus Onderwerch in Reinach auftreten werden, haben einiges zu bieten. «Sie gehören alle zu den zehn besten Crews des Landes», sagt Mario Sager, Geschäftsführer des Veranstalters MS Sports. Das Unternehmen organisiert jährlich Sportcamps für über 10'000 Kinder und Jugendliche in der ganzen Schweiz.

Der Wettkampf soll Sager zufolge die Aargauer Jugend zum Tanzen inspirieren. Ein Gedanke, den auch Meinrad Dörig teilt. Der 61-Jährige ist Leiter der Regionalen Jugendförderung des Impuls Zusammenleben AargauSüd. Zusätzlich fungiert er als Sachverantwortlicher der Regionalen Jugendförderung in der Jugendkommission Reinach.

MS Sports organisiert jährlich über 250 Sportcamps in der ganzen Schweiz. Darunter auch viele Tanzcamps für Kinder und Jugendliche. zVg

«Der Wettkampf soll den Kindern und Jugendlichen aus der Region zeigen, was möglich ist, wenn man hart trainiert», so Dörig. Ziel sei, in Zukunft wöchentlich Tanzkurse im Onderwerch anzubieten. «Dafür sind wir über MS Sports schon mit möglichen Coaches in Kontakt getreten», erzählt der Soorser.

Von diesem Angebot würden im besten Fall die Jugendlichen und Kinder der gesamten Region profitieren. Ganz im Sinne der Jugendkommission Reinach, welche unter anderem Gewaltprobleme bei Kindern und Jugendlichen präventiv bekämpfen will.

Es soll keine einmalige Sache bleiben

Das Onderwerch, welches 2018 eröffnet wurde, gehört den zehn Wynentaler Gemeinden von Impuls Zusammenleben AargauSüd. «Wir hatten schon länger geplant, jugendspezifische Tanzformen wie Hip-Hop zu fördern», sagt Dörig. Dass MS Sports (ursprünglich aus dem Kanton Luzern) im Verlauf von 2021 dem Gewerbeverein Oberwynental (HAGO) beigetreten ist, kam der Vereinigung also gelegen.

Der Wettkampf dieses Jahr ist Dörig zufolge eine Art Test-Veranstaltung. «Die Idee ist, daraus eine jährliche Veranstaltung zu machen.» Nächstes Jahr würden dann hoffentlich auch lokale Crews am Wettkampf teilnehmen, so Sager. «Es wäre schön, Tanz-Nachwuchs aus der Region zu haben», sagt Dörig.

Jury hat sich international einen Namen gemacht

Doch nicht nur die Oberwynentaler Zuschauerinnen und Zuschauer können von der «L!T Showcase Dance Competition» profitieren. Für die sechs Crews stehen mehr als 1000 Franken Preisgeld auf dem Spiel. 600 Franken für den ersten, 300 Franken für den zweiten und 150 Franken für den dritten Rang.

Wer für seine Performance belohnt wird, entscheidet am Samstagabend eine professionelle Jury bestehend aus drei Tänzern und Choreografen, die unter anderem schon mit Popstar Jason Derulo, bei «The Voice of Germany» oder für die renommierte und internationale Show «STOMP» gearbeitet haben.