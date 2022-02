Oftringen/Kölliken Scharmützel zweier Autofahrer auf der A1 führt zu Unfall Zwei Autofahrer haben sich am Sonntag auf der Autobahn A1 zwischen Oftringen und Kölliken provoziert und eine Streifkollision verursacht. Nun läuft eine Strafuntersuchung. 14.02.2022, 08.56 Uhr

Zum Unfall kam es auf der Autobahn A1. (Symbolbild) Keystone

Was ihre Gemüter dermassen erregte, ist nicht bekannt. Klar ist: Zwei Autos kollidierten am Sonntag kurz vor 13 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Zürich seitlich miteinander. Zwischen dem Rastplatz Oftringen und Kölliken dürfte es zu einem Abdrängen gekommen sein, teilt die Aargauer Kantonspolizei mit. Dem Unfall sind Provokationen der beiden Lenker vorausgegangen. Verletzt wurde niemand.