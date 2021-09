Übernahme Firma Pole

Oberkulm Wynentaler Industrieperle verkauft: Sogar der Name bleibt erhalten Ein polnischer Unternehmer übernimmt die Firma Romay in Oberkulm. Dank Synergien soll das Unternehmen weiter wachsen. Urs Helbling Jetzt kommentieren 03.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Eine gute Nachfolgeregelung gefunden»: Der Oberkulmer Thomas Huber (66, l.) und der Pole Adam Kurowski (47). Urs Helbling / Aargauer Zeitung

Einer der grössten industriellen Arbeitgeber im Wynental hat einen neuen Besitzer: Thomas Huber (66, Neumatt Holding) hat die Firma Romay an den polnischen Unternehmer Adam Kurowski (47, IM Group) verkauft. Die in Oberkulm beheimatete Romay ist eine Erfolgsgeschichte. Sie ist in den 40 Jahren, in denen Thomas Huber in verschiedenen Funktionen für die Firma tätig war, von 70 Mitarbeitenden auf über 300 Vollzeitstellen – inklusive der Gruppengesellschaft in China gewachsen. «Wir entwickeln, produzieren und verarbeiten anspruchsvolle, kundenspezifische Komponenten und Verkleidungssysteme aus Kunststoff», schreibt die Romay auf ihrer Internetseite. Bekannte Kunden sind etwa die Stadler Rail (Bauteile für Züge), Siemens Medical (Verkleidungen von Computertomographen) oder Roche (Diagnostikgeräte).

Von der Übernahme nicht betroffen ist die zweite Firma der Neumatt Holding: die Huber & Co. AG Bandfabrik in Oberkulm (50 Beschäftigte). Huber bleibt Besitzer und Geschäftsführer.

Polnischer Unternehmer hat auch Fabrikgebäude erworben

«Ich habe Freude, dass es gelungen ist, eine gute Nachfolgeregelung zu finden», erklärt Huber. Die Suche des Käufers sei ein mehrjähriger Prozess gewesen. Er habe eine unternehmerisch und strategisch sinnvolle Lösung gewollt, bei der die Arbeitsplätze gesichert würden. Also nicht einfach nach einem Finanzinvestor Ausschau gehalten.

Der Verkauf sei sehr darauf ausgerichtet, Synergien zu erzielen, betont Huber. Und das bestätigt im Gespräch der neue Besitzer Adam Kurowski, der nicht nur den Betrieb, sondern auch die Immobilien übernommen hat. Auch das kann als klares Bekenntnis zum Standort Oberkulm interpretiert werden. Kurowski betont:

«Wir wollen die Romay

weiter entwickeln.»

Etwa mithelfen, mehr Kunden im Bereich Eisenbahn zu gewinnen, in dem die IM Group mit den Kunden Bombardier/Alstom sehr stark ist. Angestrebt werden eine gegenseitige Unterstützung und bessere Marktbearbeitung. Kein Thema sei es, Arbeitsplätze nach Polen zu verlegen, versichert Huber.

Thomas Huber arbeitet 40 Jahre lang für die Romay

Huber und Kurowski sind sich, was ihre berufliche Laufbahnen betrifft, sehr ähnlich. Beide haben ihre Betriebe von ihren Vätern übernommen. Beide Firmen sind in ähnlichen Bereichen, dem verstärkten Kunststoff, tätig. Die polnische IM Group ist allerdings mit 1350 Mitarbeitenden viel grösser. Als der Sohn Kurowski um die Jahrtausendwende einstieg, hatte das Unternehmen erst 40 Angestellte. Vor sieben Jahren kam durch eine Akquisition der Bereich der Metall-Strukturteile dazu (800 Mitarbeiter).

Der Vater von Thomas Huber hat die Romay 1981, am 01. September vor 40 Jahren, gekauft. Der Sohn, ein Maschineningenieur ETH, war von Beginn weg dabei: zuerst als Ingenieur, dann als Fabrikationsleiter und zuletzt als Verwaltungsratspräsident. Während all der Jahre hat er in Oberkulm gewohnt – und wird auch dort bleiben.

Firmengruppe macht rund 50 Mio. Fr. Umsatz

Einen Wachstumsschub erlebte Romay um die Jahrtausendwende, als man den Schritt vom Formteile- zum Baugruppen-Lieferanten machte, also neu ganze Systeme zusammenbaute. Wie viele Unternehmen hatte Romay Auf- und Ab-Phasen. Vor etwa drei Jahren mussten grosse Teile des Managements ausgetauscht werden. Danach ist man wieder auf die Strasse des Erfolgs zurückgekehrt. Die Firmengruppe macht rund 50 Millionen Franken Umsatz (in der Schweiz beträgt der Exportanteil 70 Prozent). Ein Teil davon im Werk in Qingdao (China), wo die Romay heute etwa 80 Personen beschäftigt. Nach China gingen die Wynentaler im Jahr 2004. Der Kunde Siemens hatte einen Grossauftrag für Hochgeschwindigkeitszüge gewonnen, der eine gewisse Fertigung vor Ort notwendig machte. Später ist die Romay in China aus dem Eisenbahngeschäft ausgestiegen und fertigt jetzt vor allem Verkleidungen für medizinische Geräte.

Nach der Übernahme bleibt der Name Romay erhalten. Das Unternehmen erhält einen neuen Verwaltungsrat. Thomas Huber steigt per sofort ganz aus – mit der Überzeugung, eine gute Nachfolgelösung gefunden zu haben («Der Aktionär wechselt, die Romay bleibt»).»