Feuerwehrmagazin verkaufen, um Schule im Dorf zu halten

Oberkulm «Wir wollen die Schule unbedingt im Dorf behalten»: Gemeinderat informiert vor Gmeind über Schulraumplanung Am Freitag, 4. November, können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger über Schulraumplanung und den damit verbundenen Verkauf des alten Feuerwehrmagazins informieren. Ende Monat stimmen sie an der Gmeind darüber ab. Natasha Hähni 13.10.2022, 05.00 Uhr

Die Primarschule Oberkulm besteht aus zwei Tartanplätzen, drei Schulhäusern, zwei Turnhallen und einer Aula. Michael Küng

In rund sechs Jahren erwartet der Oberkulmer Gemeinderat insgesamt fünf Schulklassen mehr als noch heute. Eine im Kindergarten, zwei in der Primar- und zwei in der Oberstufe. Schon im nächsten Schuljahr muss eine zusätzliche Kindergartenabteilung untergebracht werden. Das alte Schulhaus soll dafür teilsaniert und darin ein neues Schulzimmer geschaffen werden. Ob dies zu Stande kommt, entscheidet das Stimmvolk an der kommenden Gemeindeversammlung.

Die erste Primarschulklasse soll ab dem Schuljahr 2024/25 den heutigen Bibliotheksraum übernehmen. Die Bibliothek wird dann vorübergehend in die Zivilschutzanlage verlegt. Ein Jahr später ist der Raum für neue Klassen in den bestehenden Schulräumen dann aber endgültig aufgebraucht. Für die langfristige Lösung steht einerseits der Erwerb eines Wohnhauses mit Scheune, Gebäudeplatz und Baumgarten auf der Parzelle gleich neben der Schule zur Wahl, andererseits das Aufstocken des bestehenden Schulgebäudes.

Verkaufen statt teuer sanieren

Da der Kauf der Landparzelle in Kombination mit der geplanten Sanierung des alten Feuerwehrmagazins zu teuer wird, soll das Magazin nun verkauft werden. Die Priorität liegt gemäss Gemeindeammann Roger Schmid klar bei der Schulraumplanung: «Wir wollen die Schule unbedingt im Dorf behalten.» Es gehe dabei um alle drei Stufen, also Kindergarten, Primar- und Sekundarschule. «Je mehr Schulkinder in Oberkulm zur Schule gehen, desto höher fällt die finanzielle Kompensation aus», ergänzt er.

Im ehemaligen Feuerwehrmagazin sind zurzeit sechs Mietwohnungen und Garagenplätze untergebracht. Vor allem in den Wohnungen seien die Spuren eines nicht zeitgemässen Innenausbaus deutlich zu erkennen. In der Folge müssen die Wohnungen unter dem üblichen Marktwert vermietet werden.

Die Mietzinseinnahmen würden sich im Moment auf rund 108’000 Franken pro Jahr belaufen, inklusive Gewerberäume und Parkplätze – nur wenn auch alle Wohnungen vermietet wären. Das ist zurzeit nicht der Fall. Die Sanierung würde die Gemeinde rund 2,7 Millionen Franken kosten. «Die Renovation würde in Zukunft eine grössere Verschuldung bedeuten», sagt Schmid.

Dies sei nicht im Interesse der Gemeinde. In den letzten fünf bis sechs Jahren habe man die Nettoschuld pro Kopf von rund 2000 Franken halbiert. «Wenn das heutige Gremium in Zukunft mal nicht mehr ist, wollen wir ja eine gesunde Gemeinde weitergeben können», ergänzt der Ammann.

Damit die Bevölkerung an der Gmeind am 25. November über das Thema informiert ist, bietet der Gemeinderat eine Informationsveranstaltung am Freitag, 4. November, in der Aula der Wynenschulanlage ab 18.30 Uhr an. «Wir werden alle drei Optionen vorstellen», sagt Schmid.

Gemeint sind die Sanierung des Magazins, der Verkauf des Magazins und der Umbau der Schulanlage. Mit der Veranstaltung erhofft sich Schmid, möglichst viele Fragen vor der Gemeindeversammlung zu klären. «An der Gmeind möchte ja niemand bis um Mitternacht Fragen besprechen», sagt er lachend.