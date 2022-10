«Grill-Gebrüder»: Rumänische Grillspezialitäten in Oberkulm

Oberkulm Vom Familienfest-Grill zum eigenen Restaurant: Dieses Trio bringt rumänische Grillspezialitäten ins Wynental Drei Brüder führen in Oberkulm seit Anfang Oktober das Restaurant Grill-Gebrüder. Die Leidenschaft fürs Kochen steht bei der Familie Busuioc wortwörtlich im Namen. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 10.10.2022, 05.00 Uhr

Inhaber Marian-Stelian Busuioc (Mitte) und seine Brüder Louis (Koch, links) und Manuel (Geschäftsführer). Natasha Hähni

Wer hungrig durch das Wynental fährt, wird auf der Suche nach Verpflegung in der Regel immer fündig: Italienisches, türkisches, schweizerisches oder chinesisches Essen steht in vielen Gaststätten auf der Menükarte. Seit Anfang Monat wird das Angebot um eine Küche erweitert: rumänische. Brennnesseln, Polenta und viel Fleisch werden bei den «Grill-Gebrüdern» angeboten.

Trotz exotischer Gerichte steht Regionalität hoch auf der Prioritätenliste: «Das Gemüse holen wir auf einem Hof in Zetzwil und das Fleisch in Safenwil, in der Metzgerei Gebrüder Felder», sagt Louis Busuioc lachend.

Louis (23) ist der jüngste der drei «Grill-Gebrüder». Er fungiert im Familienunternehmen als Koch. Manuel (26) ist Geschäftsführer und Marian-Stelian (46) Inhaber. «Hobbyköche sind wir aber alle», sagt der Älteste im Bunde. Das habe beispielsweise bei der Zusammenstellung des Menüs immer wieder zu Diskussionen geführt. «Ob wir wegen unseres Nachnamens so gerne kochen, weiss ich nicht», sagt Marian. «Busuioc» heisst aus dem Rumänischen übersetzt «Basilikum».

Wie der Name des Restaurants verrät, sind die meisten der Gerichte auf dem Grill zubereitet. «Das können wir am besten», sagt Manuel. An Familienfesten bekochen sie seit Jahren jeweils über 100 hungrige Verwandte.

Zu Beginn kamen die Leute nur für Getränke

Bevor die drei ihrer Berufung nachgingen, übten sie jedoch andere Berufe aus. Marian arbeitete lange auf dem Bau, Manuel war Chauffeur und führte eine Zeit lang ein Reinigungsunternehmen und Louis war Elektromechaniker. «Wir haben aber schon länger davon gesprochen, uns selbstständig zu machen», erzählt Louis. Ihr Herz habe schon immer für die Gastronomie geschlagen.

Vor ein paar Monaten entschieden sie sich schliesslich dafür, alles zu riskieren und das Restaurant in Oberkulm zu kaufen. «Seither sind wir fast jeden Tag vom Morgen früh bis am Abend spät hier», so Marian. Die Innenräume wurden in Eigenarbeit allesamt komplett renoviert und neu eingerichtet.

Seit Anfang Oktober ist das Restaurant «Die Grill-Gebrüder Inh. Busuioc» nun geöffnet. «Am Anfang kamen die Leute nur, um etwas zu trinken», erinnert sich Louis. Nach dem Kennenlernen sei die anfängliche Skepsis aber jeweils schnell verflogen. «Beim nächsten Mal kamen sie dann auch, um etwas zu essen», so der 26-Jährige schmunzelnd. Mittlerweile würden sie die Menschen in der Region kennen. Einige besuchten gar schon ein Familienfest der Familie Busuioc, wenn auch per Zufall.

Auf Wunsch gibt es auch ein Cordon bleu

«Wir haben vor ein paar Wochen einen Racletteabend mit der Familie im Restaurant durchgeführt», erzählt Manuel. Als Leute dennoch ins Restaurant liefen, luden die Brüder diese prompt zum Essen ein. «Zu den rund 20 Familienmitgliedern kamen dann noch etwa zehn Gäste», sagt er lachend. Die familiäre Stimmung ist den Busuioc-Brüdern in ihrem Restaurant sehr wichtig.

Damit sich die Gäste wohlfühlen, spannen sie auch Mal weitere Familienmitglieder in den Service ein: «Einer unserer Stammkunden wollte beispielsweise unbedingt ein Cordon bleu», so Marian. Daraufhin rief er seinen Vater an, der die fehlenden Zutaten im Supermarkt holte. «Der Kunde war sehr zufrieden», so der Inhaber.

Bisher seien die Rückmeldungen ihrer Kundinnen und Kunden eigentlich immer positiv gewesen. «Viele freuen sich darüber, dass es mal etwas anderes gibt in der Region», sagt Manuel.

Da keiner der drei viel Erfahrung in der Gastronomie besitzt, war die Übernahme des Restaurants in der Tat ein Wagnis. «Wir wollen alles richtig machen, das braucht viel Organisation und Disziplin», so Louis. Manuels Vergangenheit mit der Führung einer Reinigungsfirma komme dabei gerade gelegen. «Den Putztick hat er heute noch», sagt Marian lachend.

Das Wichtigste sei aber, dass sich jeder Gast wie ein Familienmitglied fühle. So sind bei den «Grill-Gebrüdern» beispielsweise auch die Portionen deutlich grösser als in anderen Gaststätten. «Wie zu Hause halt», sagt Marian. Für die Verwertung der Reste, die dadurch entstehen könnten, sei übrigens gesorgt: «Unser Hund isst sehr gerne Fleisch.»

«Die Grill-Gebrüder Inh. Busuioc» sind seit Oktober an der Bahnhofstrasse in Oberkulm. Natasha Hähni

