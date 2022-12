Oberkulm: Unfall fordert drei Verletzte – darunter ein Kind

ArgoviaToday/Tele M1

Oberkulm Unfall mit zwei Autos fordert drei Verletzte – darunter ein Kind In Oberkulm hat sich am Donnerstagabend ein Unfall mit zwei Fahrzeugen ereignet. Drei Personen wurden verletzt, darunter ein fünfjähriger Bub. Bei einem Fahrer fiel der Alkoholtest positiv aus. Vroni Fehlmann, ArgoviaToday 02.12.2022, 07.18 Uhr

Am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr hat sich auf der Gontenschwilerstrasse in Oberkulm eine Kollision ereignet. Zwei Autos stiessen seitlich frontal zusammen. Die drei beteiligten Personen – eine 41-jährige Frau mit ihrem fünfjährigen Sohn in einem Auto und ein 63-jähriger Mann im anderen – wurden alle verletzt und mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Über die Schwere der Verletzungen kann die Polizei noch keine Auskunft geben. Alle drei waren jedoch ansprechbar.