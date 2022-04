Jugendfest Oberkulm findet vom 20. bis 22. Mai statt

Oberkulm «Rückblickend waren wir wohl mutig»: Nach mehrmaligem Verschieben gibt's dieses Jahr ein Jugendfest Vom Freitag, 20. Mai, bis Sonntag, 22. Mai 2022, wird in Oberkulm gefeiert. Mit dabei sind über ein Dutzend Vereine aus der Gemeinde. Natasha Hähni 07.04.2022, 05.00 Uhr

Das Jugendfest Oberkulm, hier in einem Bild von 2008. Sibylle Haltiner

Viele Gemeinden haben ihre Jugendfeste vorsichtshalber auf den Sommer 2023 verschoben. Zu unsicher war die Lage Anfang Jahr, um bereits für diesen Sommer zu planen. «In Zetzwil machte man sich zum Beispiel Sorgen über die Kosten eines möglichen Zauns, wenn das Gelände nur mit Zertifikat hätte betreten werden dürfen», sagt Jugendfest-Kommissionspräsidentin Denise Wunderlin auf Anfrage.

Anders bewertete man die Lage in Oberkulm. Ihr Jugendfest findet vom 20. bis 22. Mai 2022 statt. «Rückblickend waren wir wohl sehr mutig», so Wunderlin. Die Gemeinde und das Komitee seien sich jedoch einig gewesen, dass die Oberkulmer Bevölkerung noch dieses Jahr ein Fest verdient hat. Zum Glück, wie Wunderlin findet. Schliesslich hätte die Gemeinde dem Komitee auch den Geldhahn zudrehen können. «Dann hätten wir alles absagen müssen.» Glücklicherweise seien aber alle Parteien schnell an Bord gewesen.

Beim Logo waren die Kinder kreativ

Mit der Planung wurde bereits im August des vergangenen Jahres begonnen. Nachdem das Jugendfest 2020 zweimal verschoben wurde, sei auf 2022 ein neues Motto ausgearbeitet worden, wie Wunderlin erklärt: «Wir brauchten neuen Wind, schon wieder das gleiche Motto zu benutzen, hätte etwas aufgewärmt gewirkt.»

Schliesslich einigte man sich auf «Fantastisches Oberkulm». Für das Logo sei dann ein freiwilliger Wettbewerb in den Oberkulmer Schulen ausgeschrieben worden. «Rund die Hälfte der Schülerinnen und Schüler haben mitgemacht.» Weil das Motto sehr umfangreich ist, seien auch die Logos sehr unterschiedlich geworden. «Von Dinos bis Schmetterlinge wurde alles gezeichnet.»

Am Freitagabend werden Schülerinnen und Schüler im Rahmen der «Showtime Schulen» auftreten. Bereits jetzt seien sie daran, ihre Stücke einzuproben. In der Woche vor dem 20. Mai sei zudem Projektwoche. «Dann können sie die letzten Feinschliffe machen.» Am Samstag soll der Festumzug durch das Dorf stattfinden.

Dieses Logo hat den Wettbewerb gewonnen und ist nun das offizielle JuFe-Logo. Zvg / zvg

Bei der Gestaltung des Jugendfestes an sich haben Wunderlin zufolge nebst allen Schulklassen auch zahlreiche Vereine mitgeholfen. «Mit dabei sind unter anderem die Jagdgesellschaft, der Modellflugzeugverein, die Feuerwehr, der Judoclub, die Musikgesellschaft und sogar ein privater Oldtimer-Club.»

Praktisch alle Vereine, die für das ursprüngliche Jugendfest 2020 zugesagt haben, sind Wunderlin zufolge auch für die diesjährige Ausgabe verfügbar. Nur jemand habe altersbedingt abgesagt. «Dafür haben sich aber bereits Neue angemeldet», sagt Wunderlin. Insgesamt seien über ein Dutzend Vereine mit dabei. «Erstaunlich, Oberkulm ist schliesslich nicht ein unendlich grosses Dorf.»

Zusätzlich zum ganzen Rahmenprogramm gibt es natürlich auch einen Lunapark. «Jetzt muss nur noch das Wetter stimmen», sagt Wunderlin.