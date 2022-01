AVA muss weiter auf Bewilligung des Bundes warten

Oberkulm Neuer Bahnhof in Oberkulm: AVA muss wegen fehlender Dokumente weiter auf Bewilligung vom Bund warten Neben der künftigen Haltestelle Oberkulm wird zurzeit eifrig gebaut. Wegen fehlender Dokumente erteilt der Bund dem Transportunternehmen weiter kein grünes Licht für die Hauptarbeiten. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Die AVA will die beiden bestehenden Bahnhöfe durch einen Neubau auf der Wiese links von der Kreuzung ersetzen. Michael Küng

In diesen Tagen sollte es so weit sein: Das Bundesamt für Verkehr, kurz BAV, sollte der Aargau Verkehr AG die Genehmigung für die drei Bauprojekte Neubau Bahnhof Oberkulm sowie für die Haltestellen «Binzenhof» in Aarau und «Unterentfelden Oberdorf» erteilen. Entsprechend bereitete sich die AVA vor, der Baustart für Oberkulm war für Mai angesetzt, der für Aarau gar schon für April. Für Oberkulm wurden erste Arbeiten (für die Fahrleitungen) bereits Ende Dezember öffentlich ausgeschrieben, gestern folgten die Ausschreibungen für den Gleisbau und den Baumeister.

Gemeldet hat sich das BAV nun. Aber statt vorwärts geht es erneut in eine Zusatzschlaufe. «Es fehlen gewisse Unterlagen und Informationen für die technische Beurteilung», sagt Michael Müller, Mediensprecher des BAV, auf Anfrage. Diese müssen noch eingereicht werden. Dies möglichst schnell zu tun, sei im Sinne des Unternehmens, so Müller. «Eine Frist gibt es nicht.» Sind die Dokumente wieder eingereicht, können Müller zufolge Monate vergehen, bis diese geprüft sind und die Bewilligung rechtskräftig ist. Dass trotz Zusatzschlaufe der angepeilte Baustart im Mai eingehalten werden kann, hält Müller für «äusserst unwahrscheinlich».

Der ursprüngliche Terminplan sei nicht mehr realistisch

Die ausstehenden Genehmigungen betreffen neben dem Oberkulmer Bahnhof auch die Haltestellen «Binzenhof» in Aarau und «Unterentfelden Oberdorf» (AZ berichtete). Dort sieht die Lage ähnlich aus: «Für die notwendige Plangenehmigung fordert das BAV einzelne Ergänzungen der Pläne und die Einreichung zusätzlicher technischer Dokumente. Dies wird unsererseits bis Ende Februar 2022 bereinigt», wie AVA-Mediensprecher Michael Briner verspricht. Auch hier sei «der ursprüngliche Terminplan mit Baubeginn im April/Mai 2022 nicht mehr realistisch».

Wann die AVA mit ihren Bauarbeiten beginnen kann, ist damit für alle drei Projekte wieder völlig offen. Nach der Nachreichung der Dokumente werden diese erneut geprüft und dann öffentlich aufgelegt. Sobald die Bewilligung eintrifft, kann es laut AVA mit dem Bau dank der erledigten Vorbereitungsarbeiten losgehen. Ursprünglich war angedacht, mit dem Bahnhofsneubau in Oberkulm 2018 zu beginnen. Wird die Bewilligung erst einmal erteilt, dauern die Bauarbeiten rund anderthalb Jahre lang.

Rund um das Oberkulmer Areal wird bereits gebaut

Wird die Bewilligung erst einmal erteilt, werden die Bauarbeiten rund anderthalb Jahre lang dauern. Die neue Haltestelle wird ein 138 Meter langes Mittelperron und ein 18 Meter langes Perrondach haben. Anders als die bisherigen zwei Haltestellen in Oberkulm, die durch das Projekt ersetzt werden, wird die neue Haltestelle den Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes gerecht werden und für 120 Meter lange Zukunftskompositionen ausgelegt sein.

Aktuell ist rund um das künftige Bahnhofsareal bereits viel los: «Im Moment wird dort gleich an zwei Bauplätzen gleichzeitig gebaut», sagt Oberkulms Frau Vizeammann Denise Geiser am Telefon. Gemeint sind damit zwei grosse Überbauungen gleich neben dem Bahnhof. Die insgesamt 59 Wohnungen an der Rotkornstrasse sollen bis Ende 2024 fertiggestellt werden. «Zurzeit steht nur ein Kran dort, in rund einem Monat sollte aber der zweite aufgestellt werden», sagt Müller.

Dank guter Kommunikation konnte Konflikten trotz unmittelbarer Nähe zur AVA-Baustelle ausgewichen werden, wie Müller erzählt: «Der private Investor und die AVA haben sich in Sachen Baustart abgesprochen.» So hat der Bau der Mehrfamilienhäuser zum Beispiel schon begonnen.

