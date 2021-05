Oberkulm Hier sollen bald zwölf neue Wohnungen entstehen Seit wenigen Tagen steht an der Oberkulmer Rotkornstrasse eine neue Profilierung. Hier ist für über 5 Millionen Franken eine neue Wohn- und Geschäftsüberbauung geplant – inklusive Tiefgarage und Zivilschutzraum. Valérie Jost 11.05.2021, 14.21 Uhr

Hier soll die neue Überbauung entstehen: Blick auf die Parzelle von Südosten her, im Hintergrund die Hauptstrasse. Bild: Valérie Jost

Die Gemeinde Oberkulm soll bald um eine Überbauung reicher werden. Die MJ Immobilien AG mit Sitz in Oberkirch plant an der Rotkornstrasse in zwei neuen Gebäuden zwölf Wohnungen sowie Gewerbeflächen – für insgesamt 5,35 Millionen Franken.