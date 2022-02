Freiwillige Helfer für Kleiderbörse Oberkulm werden gesucht

Oberkulm Freiwillige Helfer für Kleiderbörse werden gesucht Am 12. März findet in Oberkulm eine der ersten Kinder-Kleiderbörsen des Jahres statt. Simone Peyer erzählt, welche Schwierigkeiten die Organisation mit sich brachte. Natasha Hähni 25.02.2022, 05.00 Uhr

Ist das Wetter am 12. März gut, findet die Kinder-Kleiderbörse wieder auf dem Pausenplatz statt. Zvg / zvg

Kaum hat man ein paar Kinder-Turnschuhe gekauft, ist der Nachwuchs bereits wieder daraus herausgewachsen. Um dem Konsumdrang respektive -zwang in diesem Fall entgegenzuwirken, veranstaltet der Elternverein Kulm am Samstag, 12. März, wieder eine Kinder-Kleiderbörse.

Eltern können ihre Kleider und Schuhe vorbeibringen und freiwillige Helfende verkaufen die Ware dann am Markt. Genau diese Freiwilligen machen dem Organisationskomitee zurzeit aber etwas Sorgen: «Im Moment sind wir rund acht Leute», sagt Simone Peyer, Präsidentin des Elternvereins Kulm. Das Ziel sei etwa zehn, damit der Vorstand entlastet wird. Wer einspringen möchte, kann sich unter boerse@elternverein-kulm.ch melden.

An der Kleiderbörse können die Leute, die Kleider abgeben, einen Preis für ihre Ware festlegen, wie Peyer erläutert. Im Moment sei sie in der letzten Vorbereitung für die Börse. Dabei bereitet ihr nicht nur das derzeitige Personalproblem sorgen, sondern auch das Wetter. «Im Herbst hatten wir Glück mit dem Wetter. Wir konnten die Kleiderbörse draussen durchführen», so Peyer. Das sei auch dieses Mal der Plan – wenn das Wetter stimmt. Gute Chancen, auf Interesse in der Bevölkerung zu stossen, verspricht sich Peyer vor allem wegen des frühen Datums.

Oberkulm sei nämlich eine der ersten Kinder-Kleiderbörsen im Jahr. Für Kleinkinder habe es mehr als genug Kleidung. «Ab der Grösse 122 wird es etwas enger», so Peyer. Da gilt also «de Schneller esch de Gschwender». Der Anlass findet von 13 bis 16 Uhr auf dem Pausenplatz oder bei Regen in der Aula statt. (nah)