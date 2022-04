Oberkulm schliesst mit einem Plus von über 1,2 Millionen ab

Oberkulm Deutlich mehr Bautätigkeit: Oberkulm schliesst das Jahr mit einem Plus von über 1,2 Millionen Franken ab Die Rechnung 2021 der Wynentaler Gemeinde sieht dank «verschiedener Faktoren», unter anderem weniger Sozialfälle, deutlich besser aus als erwartet. Natasha Hähni 05.04.2022, 05.00 Uhr

Gleich sechs Mehrfamilienhäuser wurden in Oberkulm gebaut. Britta Gut

Mit Oberkulm gesellt sich eine weitere Gemeinde zu denjenigen, die ein Minus (rund –150'000 Franken) für das Rechnungsjahr 2021 budgetiert hatten und jetzt einen Ertragsüberschuss vermelden können. Über 1,4 Millionen Franken mehr als geplant hat Oberkulm eingenommen. Somit verzeichnet das Dorf einen Ertragsüberschuss von 1,26 Millionen Franken.

«Das bessere Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit der Einwohnergemeinde ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen», heisst es in der Medienmitteilung. Alleine an Einkommens- und Vermögenssteuern wurden knapp 449'000 Franken mehr eingenommen, als budgetiert (Budget: 5,1 Millionen Franken bei einem Steuerfuss von 119 Prozent). Aus Aktiensteuern entstanden Mehreinnahmen in der Höhe von fast 191'000 Franken (Budget: 310'000 Franken). 168'000 Franken mehr wurden an Grundstückgewinnsteuern eingenommen (Budget: 50'000 Franken).

Sechs Mehrfamilienhäuser bringen Steuereinnahmen

«Die guten Steuereinnahmen sind natürlich erfreulich», findet der Leiter Finanzen, Franz Zimmermann. Vor allem den Unternehmen sei es deutlich besser gegangen als Anfang Jahr angenommen.

Weiter waren die Gebühreneinnahmen aus Baubewilligungen knapp 140'000 Franken höher als budgetiert (Budget: 50'000 Franken). «Wir hatten mehr Bautätigkeit als erwartet. Unter anderem rund ein halbes Dutzend Mehrfamilienhäuser.»

Dazu kommt, dass der Nettoaufwand für die materielle Hilfe etwa 289'000 Franken tiefer war als budgetiert (Budget: 530'000 Franken). Die Zahl setzt sich aus einer Kombination von deutlich weniger Sozialhilfefällen und höheren Rückerstattungen zusammen. «Wir hatten rund 140'000 Franken weniger Aufwand und etwa 148'000 Franken mehr Rückerstattungen als erwartet», führt Zimmermann aus. Budgetiert war ein Nettoertrag von 430'000 Franken.