Es sei eine Kontaktbar, kein Bordell, betonen die Betreiber

Wynental Puff um Parkplätze vor Kontaktbar: Betreibende scheitern vor Obergericht Eine Gemeinde im Wynental fordert die Betreiber einer Kontaktbar im Ort auf, nachzuweisen, dass genügend Parkplätze vor dem Lokal vorhanden sind. Stattdessen unternehmen die Betreiber rechtliche Schritte – und unterliegen nun vor Obergericht. Eva Wanner Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Ein Bordell seien sie nicht, betonen die Beschwerdeführer, sondern eine Kontaktbar. Aber auch dafür müssen sie eine bestimmte Anzahl Parkplätze nachweisen können – was nicht der Fall ist. Symbolbild: Chris Iseli

Es handle sich um eine Kontaktbar und nicht um ein Bordell. In diesem Punkt bekommen A. und B., wie sie im Obergerichtsurteil (WBE.2021.226) anonymisiert genannt werden, ofenbar recht. Der Gemeinderat der Wynentaler Gemeinde, in der die Bar sich befindet, hatte von den beiden ein Baugesuch gefordert für die Umnutzung des ehemaligen Restaurants zu einem «Bordell- beziehungsweise Motelbetrieb».

A. und B. beschreiben im Urteil aber einen «Bistro- und Kontaktbarbetrieb». Demnach bestehe, anders als in einem Bordell, zwischen den Betreibenden und der dienstleistenden Frau kein Arbeitsverhältnis. Die Frau arbeite selbstständig und auf eigene Rechnung, es werde ihr lediglich die Möglichkeit geboten, in der Bar Kontakt mit potenziellen Freiern zu knüpfen. Anders als im Bordell finde «die Abwicklung der Dienstleistung» nicht in den Räumen der Kontaktbar statt, sondern in Studios, welche die Frauen anmieten.

Im Urteil heisst es aber auch: A. und B. sind Mieter des unteren Teils der Liegenschaft, wo sie ebendiese Kontaktbar betreiben. Das Gebäude gehört jedoch der C. genannten Person. C. wiederum vermietet im oberen Stockwerk mehrere Wohnungen und Studios. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Gemeinde vermietet Parkplätze nicht mehr

Nun denn: Eine Umnutzung musste nicht bewilligt werden. Das zweite Begehren der Gemeinde und, nach Beschwerden von A. und B., auch des Departements für Bau, Verkehr und Umwelt müssen die Kontaktbar-Betreiber aber erfüllen: Nachweisen, dass sie genügend Parkplätze zur Verfügung stellen, wie es das kantonale Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen vorsieht.

Als in der Liegenschaft noch ein Restaurant betrieben wurde, konnten 24 Parkplätze genutzt werden: 7, die zum Gebäude gehören und 17 weitere, welche die Einwohnergemeinde den damaligen Betreibern vermietete. Dieser Mietvertrag wurde 1986 abgeschlossen, auf zehn Jahre befristet und konnte drei Mal um fünf Jahre verlängert werden. Die Fristen sind allesamt abgelaufen, «und die Einwohnergemeinde ist heute nicht mehr bereit, Parkplätze zu vermieten; ebenso wenig will sie Parkplätze verkaufen», heisst es im Urteil.

Es bleiben die sieben Parkplätze, die zur Liegenschaft gehören. Aber: «Heute befindet sich an dieser Stelle grossteils die Aussenterrasse der Bistro- und Kontaktbar.» Weitere acht Plätze haben A. und B. auf einem Nachbargrundstück angemietet. Pflichtparkplätze auf privaten Drittgrundstücken müssen aber durch Grunddienstbarkeiten oder Baurechte dinglich gesichert sein. Einfacher gesagt: Wer Parkplätze bereitstellen muss, diese aber zumietet, kann nicht einfach einen Mietvertrag abschliessen, sondern muss mit einem Eintrag im Grundbuch sicherstellen, dass er sie nutzen darf.

Alle drei müssen Parkplätze nachweisen

A. und B. sehen aber offenbar gar nicht erst ein, dass sie mehr als die sieben – notabene als Terrasse genutzten – Parkplätze zur Verfügung stellen sollen. Es habe 35 Sitzplätze im Lokal und es sei nicht davon auszugehen, dass sich mehr als 35 Personen aufs Mal in der Kontaktbar befinden.

Das Verwaltungsgericht schreibt dazu: «Das Augenmerk der Beschwerdeführer bezieht sich mit anderen Worten ausschliesslich auf den Barbetrieb im unteren Teil des Gebäudes. Dass auch die Nutzungen im oberen Teil des Gebäudes (Pflicht-)Parkfelder benötigen, wird dabei ausgeblendet.» Fazit: Die Beschwerde wird abgewiesen. A., B. und C. müssen innert 40 Tagen nach Rechtskraft des Urteils den Nachweis erbringen, dass genügend Parkplätze vorhanden sind. Und zwar sowohl für den Barbetrieb unten als auch für die Wohnungen und Studios oben.

