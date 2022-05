«Blowjob-Meisterschaft» in Oberentfelden sorgt für Kritik

Oberentfelden Meisterschaft der sexuellen Gewalt oder Marketingevent im schlechten Stil: «Blowjob-Meisterschaft» sorgt für Kritik In Oberentfelden findet am Samstag in einem «Sauna-Club» ein Oralsex-Wettbewerb statt. Der Anlass steht in der Kritik – der Gemeinderat hat Protestmails erhalten. Florian Wicki Jetzt kommentieren 18.05.2022, 05.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nicht nur die Geschäftsautos des «Sex-Parks» in Oberentfelden geben zu reden. Urs Helbling

Harte Worte, die den Oberentfelder Gemeinderat in einer E-Mail-Nachricht erreicht haben: «Beenden Sie ein für alle Mal diese menschenverachtende Veranstaltung! Lassen Sie nicht zu, dass Sexismus und Frauenhass in Ihrer Kommune Platz haben!»

Absender ist das deutsche Netzwerk Ella, eine Aktionsgruppe von Frauen aus der Prostitution, welche in Deutschland die Einführung des sogenannten «nordischen Modells» fordert. Sie will also nicht Prostitution, aber das Inanspruchnehmen derselben unter Strafe stellen. Empfänger des Schreibens sind alle Gemeinderäte aus Oberentfelden sowie die Gemeindeverwaltung.

«Öffentlich um die Wette blasen»

Es geht um eine Veranstaltung im «Sex-Park» in Oberentfelden, einem der grösseren Bordelle oder «Sauna-Clubs» im Mittelland. Dort findet am Samstag die laut Veranstalter «legendäre Blowjob-Meisterschaft» statt, also ein Oralsex-Wettbewerb. Für 90 Franken Eintrittsgeld kann der geneigte Kunde laut Angaben im Netz «die Blaskünste von acht Top-Blow-Job-Spezialistinnen, welche öffentlich um die Wette blasen, geniessen und testen».

Oder wie es Ella formuliert: «Menschen – hier weiblich und jung – sollen wie Sexpuppen, also Objekte, möglichst lange und wahllos oral penetriert werden.» Und zwar genau zum Zweck der allgemeinen Belustigung. Und: «Der Veranstalter bietet jedem Besucher die Möglichkeit, seine körperliche und soziale Überlegenheit an diesen acht Frauen zu demonstrieren, die sich dies gegen Geld gefallen lassen und wie ein Objekt behandelt werden.»

Das Netzwerk fordert den Gemeinderat denn auch auf, die Veranstaltung zu unterbinden: «Stoppen Sie diese grausame <Meisterschaft> der organisierten sexuellen Gewalt!»

Den Anlass gibt es schon seit zehn Jahren

Der Betreiber des «Sex-Parks», Robert (Name geändert), ist mit der Kritik nicht einverstanden: «In diesem Jahr machen acht Frauen mit, 15 haben sich beworben, alle arbeiten sonst auch bei uns. Die verdienen sich mit ihrer freiwilligen Teilnahme zum normalen Verdienst an diesem Tag etwas dazu.» Die Meisterschaft führe er seit 2012 in Oberentfelden durch.

Generell sei ihm der Unterschied zwischen Etablissements wie seinem und beispielsweise dem Strassenstrich enorm wichtig, betont er: «Bei uns arbeiten die Frauen in einem geschützten Umfeld – machen sie das Gleiche alleine in einer Wohnung, weiss kein Mensch, was da genau abläuft.» Als Arbeitgeber bezahle er Quellensteuern, AHV und alle Versicherungsbeiträge, wie das jeder andere Arbeitgeber auch mache. Und: «Unsere Frauen nehmen nur die Kunden mit aufs Zimmer, die sie wollen. Ich erlebe es immer wieder, dass Frau Kunden auch mal ablehnen, das ist ihr gutes Recht.» Ebenso am kommenden Samstag:

«Auch während des Wettbewerbs haben die Frauen jederzeit das Recht zu sagen, wenn sie etwas nicht wollen, oder auch aufzuhören, wenn sie nicht mehr mitmachen wollen.»

Alle Frauen erhielten zusätzlich zu dem, was sie an diesem Tag sonst verdienen, eine Prämie ausbezahlt, die Gewinnerin des Wettbewerbs dürfe sich neben dem Titel «Miss Blowjob 2022» auch auf ein Preisgeld freuen.

Robert kann eine gewisse Kritik an seiner Branche nachvollziehen. Er sei auch froh, gebe es Hilfsorganisationen, die sich um Frauen in diesem Gewerbe kümmern, solche seien extrem wichtig – was sich zum Beispiel gerade durch Corona auch wieder bestätigt habe. Aber: «Leider denken einige dieser Organisationen oft nur in Schwarz und Weiss, was eine konstruktive Debatte erschwert.»

«Marketingevent im schlechten Stil», aber legal

Auch Lelia Hunziker, Geschäftsführerin der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration und Vorstandsmitglied von ProCoRe, dem nationalen Netzwerk zur Verteidigung der Interessen von Sexarbeitenden in der Schweiz, betont den Wert solcher Beratungsstellen: «Es ist dringend nötig, dass der Aargau hier Verantwortung übernimmt und eine solche Stelle geschaffen wird.»

Schliesslich sei Sexarbeit in der Schweiz legal, der Wettbewerb in Oberentfelden folglich ein «Marketingevent» in einer legalen Branche: «Ob diese Werbung gut ist und verantwortungsvolle Freier anzieht, ist fraglich. Der aus meiner Sicht schlechte Stil ist nicht repräsentativ für die diverse Branche.» Wichtig seien die Arbeitsbedingungen beim Wettbewerb:

«Die acht Sexarbeitenden, die auftreten, müssen das freiwillig und selbstbestimmt tun. Die Arbeitsbedingungen müssen gut und sicher sein.»

Konkret bedeute das etwa, dass die betroffenen Frauen auch während des Wettbewerbs Männer ablehnen, also Nein sagen können müssen, dass die Frauen volljährig sind, zu ihren eigenen Konditionen mitmachen und dass die Sicherheit aller Teilnehmenden gewährleistet ist.

Hunziker ist es auch wichtig zu betonen, dass viele Sexarbeitende erfahrene, gute und selbstständige Geschäftsfrauen seien: «Sie verhandeln gut, kennen ihre Rechte und fordern gute Entlöhnung.»

Im Dorf stört sich niemand

Auf die Forderung des Netzwerks Ella angesprochen, erklärt Gemeindeammann Markus Bircher, die Gemeinde könne und wolle nichts machen:

«Solange solche Veranstaltungen im privaten Raum stattfinden, sehen wir weder die Handhabe noch einen Anlass, etwas dagegen zu unternehmen.»

Im Übrigen scheine sich die Bevölkerung weder vom «Sex-Park» selber noch von diesem Wettbewerb gestört zu fühlen: «Bisher ist zumindest keine einzige Beschwerde aus dem Dorf eingetroffen.» Einzig ein paar E-Mails aus dem Rest der Schweiz, eines aus Liechtenstein und eben jenes vom Netzwerk Ella aus Deutschland.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen