Naturschutz Kölliken möchte Parkplätze im Wald – doch wird der Kanton diese bewilligen? Bauten im Wald stossen regelmässig auf Widerstand des Kantons oder von Einwohnern. Während Kölliken abwartet, ob der Kanton das Baugesuch für Parkplätze bewilligt, gingen gegen den Vitasparcours in Densbüren Einwendungen ein. Flurina Dünki und Nadja Rohner 21.04.2021, 05.01 Uhr

Im Kölliker Wald sollen bei der Verzweigung Schönenwerderstrasse/Toscaniweg sieben Parkplätze entstehen. Flurina Dünki / Aargauer Zeitung

Kurz nachdem man auf der Schönenwerderstrasse in Kölliken Richtung Gretzenbach in den Wald hinein fährt, zweigt rechterhand ein Waldweg ab. Die ersten Meter sind asphaltiert, der Weg ist also ideal, um das Auto stehen zu lassen und einen Spaziergang zu machen.